Cessione Koopmeiners, scelta fatta: è stato annunciato

Il centrocampista olandese, tra i più deludenti nella passata stagione, è oggetto di diverse voci di mercato: arriva l’annuncio dell’ex

È, suo malgrado, il simbolo di un fallimento. Di una scommessa che, per vari motivi – forse non tutti attribuibili a sue responsabilità – miseramente fallita. E non solo dal punto di vista personale. La scorsa stagione è stata indubbiamente deludente per una Juve che, costruita dal Football Director Cristiano Giuntoli con la consegna delle chiavi del giocattolo a Thiago Motta, ha agguantato l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League solo all’ultima giornata.

Prima, un serie di delusioni che forse potrebbe apparire sadico elencare. Fuori già alle semifinali della Supercoppa italiana, eliminata in quarti in Coppa Italia e al Playoff di Champions dopo una modesta ‘Phase League‘, la compagine bianconera ha deluso in tutte le competizioni. Inevitabile a quel punto gettare la croce addosso non solo al già brillante ex tecnico del Bologna, ma anche a tutti quei profili arrivati dal mercato a suon di milioni.

Tra questi il più costoso, Teun Koopmeiners, è stato un vero e proprio oggetto misterioso. Quanto meno fino all’esonero di colui che lo aveva voluto a tutti i costi nella sua rosa, facendo spendere alla società bianconera qualcosa come 58 milioni e mezzo di euro. Con ulteriori 2,3 milioni di bonus che potrebbero essere versarti all’Atalanta, club dal quale era stato prelevato.

Addio Koopmeiners, l’ex è perentorio: decisione presa

Rivitalizzatosi parzialmente con l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina del club bianconero, il centrocampista olandese non ha dissipato tutti i pesanti dubbi aperti sul suo conto dopo una prima parte di stagione in cui era sembrato davvero irriconoscibili rispetto al grande giocatore ammirato a Bergamo.

Paradossalmente però, i discorsi su una sua cessione anticipata – che pure erano stati aperti anche da più di qualche addetto ai lavori – sono stati subito bloccati dalla sostanziale impossibilità, per la Juve, di rientrare completamente dal grande investimento fatto. La minusvalenza, quindi, sembrerebbe dietro l’angolo: uno scenario che i bianconeri non possono permettersi.

Interrogato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in merito alla possibilità di dare una seconda chance al classe ’98 nella prossima stagione, l’ex centrocampista della Juve anni ’80 Marino Magrin si è espresso con fermezza. Per lui la società farebbe bene a puntare ancora sul calciatore.

“Koopmeeiners deve restare a Torino e dimostrare il suo reale valore. L’anno scorso è stato un anno un po’ così: cose che possono capitare, ma sono convinto che può iniziare a fare la differenza come a Bergamo. Quando giochi in questi top club è normale che ci siano delle polemiche, nessuno ti aspetta come invece era successo con De Ketelaere. Saremo tutti fieri di Koopmeiners, vedrete“, ha assicurato l’ex calciatore.