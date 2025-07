La Serie A riabbraccia Chiesa, il nome del nuovo club

Federico Chiesa non rientra nei piani del Liverpool e farà il suo ritorno in Serie A: ecco il nome del suo prossimo club

L’avventura in terra inglese al Liverpool non è andata esattamente come si aspettava Federico Chiesa. Complice anche una condizione fisica non ottimale a causa di problemi fisici, l’esterno d’attacco ha avuto pochissime chance di mettersi in mostra.

Con i Reds, Chiesa ha collezionato appena 14 presenze in tutte le competizioni, di cui solamente 6 in Premier League, mettendo a segno un totale di 2 gol, 1 in FA Cup ed in 1 in Carabao Cup. Per un attimo, l’ex Juventus ha anche rischiato di non poter ricevere la medaglia da campione d’Inghilterra visto che serviva un numero minimo di presenze per riceverla e per sua fortuna tale rischio è stato scongiurato nel finale di stagione quando Arne Slot ha deciso di fare delle rotazioni.

Chiesa, però, non è mai entrato veramente tra i progetti del tecnico olandese sebbene questo abbia speso spesso parole importanti per lui ed anche per la prossima stagione le cose non cambieranno. Nell’anno che ci porterà al Mondiale, tuttavia, Chiesa non può permettersi di trascorrere un altro anno in panchina, ma vuole giocare per convincere il neo ct Gennaro Gattuso a puntare su di lui nelle prossime gare di qualificazione.

Per questo motivo, il futuro di Chiesa dovrebbe essere ancora in Italia e secondo alcuni importanti bookmakers tra cui la Sisal ci sarebbe già un club in vantaggio sugli altri per riportarlo in Serie A, ovvero il Milan.

Chiesa torna in Serie A: per i bookmakers l’ex Juve finirà al Milan

Sotto la guida di Massimiliano Allegri durante i suoi anni in bianconero, Federico Chiesa ha avuto un rendimento importante e forse i due potrebbero tornare al lavorare insieme al Milan. Secondo alcuni bookmakers come Sisal, infatti, i rossoneri sarebbero in vantaggio nella corsa all’acquisto dell’esterno d’attacco il cui approdo a Milano è quotato a 2.50.

Allegri ha sempre stimato molto Chiesa e sarebbe felice di poterlo allenare anche in questa sua seconda avventura al Milan, mentre l’esterno d’attacco non direbbe no alla chiamata del suo ex allenatore. Subito dietro al Milan, però, c’è la Roma di Gasperini che pure è interessata a Chiesa ed il suo approdo in giallorosso è quotato a 3.50. Il club capitolino sta cercando rinforzi per le corsie e Chiesa porterebbe tanta qualità ed esperienza in campo e nello spogliatoio.

Secondo la Sisal, inoltre, non sono da escludere un possibile ritorno alla Juventus e un passaggio all’Inter, entrambi quotati a 7,50, ma ritenute piste difficili. A chiudere il cerchio delle squadre interessate a Chiesa c’è l’Atalanta che potrebbe puntare sull’ex bianconero qualora partisse Lookman. Il possibile trasferimento a Bergamo di Chiesa è quotato a 9 ed appare ad oggi la strada più difficilmente percorribile.