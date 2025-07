Sembrava fatta col Milan ma piomba la Juventus: che blitz dei bianconeri

La Juventus continua ad essere alla ricerca di talenti da regalare a Tudor. Nel mirino un giocatore che piace anche al Milan: pronto il sorpasso.

Cerca forze fresche la Juventus. Il neo direttore generale Damien Comolli, alla luce delle criticità emerse durante il Mondiale per Club e degli input forniti da Igor Tudor, si è messo al lavoro allo scopo di portare a Torino nuovi elementi di comprovata qualità graditi al tecnico croato. Quello di Jonathan David, in tal senso, rappresenta soltanto il primo di una lunga serie di acquisti volti a rafforzare la rosa bianconera e renderla in grado di fare la voce grossa sia in Italia che in Europa.

Le trattative riguardanti Francisco Conceicao e Jadon Sancho, nelle ultime ore, hanno subito delle accelerazioni entrando nella fase finale. In entrambi i casi restano da delineare alcuni dettagli ma la fumata bianca, ormai, appare vicina. Ecco perché il manager francese, in attesa di ufficializzare i due acquisti, ha avviato il casting volto ad individuare un cursore di fascia destra capace di fornire maggiori garanzie rispetto a Timothy Weah e di colmare il vuoto che, salvo sorprese, verrà lasciato da Alberto Costa.

Il 25enne statunitense non ha convinto ed è scivolato indietro nelle gerarchie. Per lui si è fatto avanti il Marsiglia, disposto a mettere sul piatto 15 milioni più alcuni di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Il 21enne portoghese, invece, piace molto a Tudor. La sua cessione, però, consentirebbe al management di iscrivere a bilancio una preziosa plusvalenza ed incamerare risorse da reinvestire subito. Sulle tracce dell’ex Vitoria Guimaraes c’è lo Sporting Lisbona, determinato a riportarlo in Patria.

Mercato Juventus, nuovo colpo per Tudor: Milan sorpassato

Diversi i profili vagliati da Comolli, il cui preferito risponde al nome di Marc Pubill. Il 22enne spagnolo dell’Almeria è stato più volte sondato dal Milan tuttavia, almeno finora, le società non sono riuscite a trovare la quadra sulla valutazione economica. Una situazione di impasse di cui la Vecchia Signora è pronta ad approfittare. L’esterno, d’altronde, riscuote consensi unanimi negli ambienti della Continassa: pur essendo giovane, ha grande esperienza in ambito internazionale. Inoltre, è in possesso di ancora ampi margini di crescita.

Nell’ultima annata ha siglato una rete e 5 assist in 40 apparizioni complessive. Numeri positivi, che hanno spinto la Juve ad inserirsi e a programmare il sorpasso ai danni del Mila. Il blitz è imminente.