Juve-Atletico, tutto vero: un Big sta per cambiare maglia

Juventus e Atletico Madrid, spunta il trasferimento del big durante il calciomercato estivo: così cambia casacca

Dopo la deludente parentesi al Mondiale per Club la Juventus ha intenzione di tornare a brillare, competitiva più che mai per lottare sia in Serie A che in Champions League. Le risposte in tal senso saranno, però, dettate solo da un fattore: il calciomercato estivo.

La firma a zero di Jonathan David è sicuramente un grande segnale per l’ambiente: uno degli attaccanti più forti, prolifici e desiderati d’Europa, arrivato svincolato dopo l’avventura al Lille. Anche il riscatto di Francisco Conceicao dal Porto, a tal proposito, rappresenta una mossa vincente di Comolli.

Tra le entrate, nelle ultime ore, è giunta voce di un possibile grande colpo nella Liga da parte della dirigenza bianconera. Occhi a Madrid, sponda Atletico, dove un profilo di assoluto livello farebbe al caso della Juve di Tudor.

Dall’Atletico alla Juve: occasione colossale

L’Atletico Madrid negli ultimi anni ha fornito non pochi spunti di mercato per le italiane. Da Gimenez a Rodrigo de Paul che, nonostante le voci su Juventus e Inter, alla fine ha deciso di non tornare in Italia per sbarcare in MLS. Da giorni ha firmato con l’Inter Miami.

Ma la Vecchia Signora potrebbe cogliere un’altra grande occasione di mercato, per un nome che in realtà è considerato solo una riserva di lusso da Diego Simeone. Parliamo di Nahuel Molina, laterale destro di 27 anni e affermato nazionale argentino. Il suo contratto con i ‘Colchoneros’ scadrà il 30 giugno 2027 ma è chiaro che con queste prospettive, con Simeone che non lo ritiene affatto indispensabile, la sua cessione potrebbe essere immediata. È noto come i bianconeri siano a caccia di rinforzi sulla corsia destra di difesa, a maggior ragione se come sembra Timothy Weah dovesse chiudere la firma con l’Olympique Marsiglia.

E così Molina, secondo ‘Transferfeed.com’, sarebbe finito in cima alla lista della dirigenza bianconera, spinta anche dal fatto che il terzino dell’Atletico Madrid viene ritenuto ideale per il tipo di calcio che ha in mente Tudor. Il giocatore pare gradire l’idea di tornare in Serie A, dopo l’esperienza all’Udinese. Un laterale a tutta fascia, in grado di attaccare ma anche curare molto la fase difensiva. Un giocatore completo, insomma.

Il club di Cerezo potrebbe accontentarsi di 20 milioni di euro per il cartellino del terzino campione del mondo con l’Argentina e che ha da poco chiuso la sua terza stagione con la squadra di Simeone. Nell’ultimo anno Molina ha racimolato 46 presenze con 1 gol e 3 assist vincenti: più recentemente appena 14′ in campo al Mondiale per Club, nelle due apparizioni concessegli da Diego Simeone.