Scambio con la Juve e addio Roma: capolavoro Comolli

Il club bianconero vorrebbe approfittare della buona resa del suo calciatore in prestito per concludere un colpo di mercato: Roma beffata

Ci siamo. Anche la Juventus, tra qualche giorno, inizierà il suo ritiro pre-campionato in sede, alla Continassa, dopo la non troppo felice – ma foriera comunque di indicazioni importanti – partecipazione al Mondiale per Club. Il club bianconero, penultimo a radunarsi – solo l’Inter, reduce da una stagione davvero massacrante, si ritroverà dopo la ‘Vecchia Signora’ – sta giustappunto tirando le somme dopo l’esperienza Oltreoceano coi migliori club del mondo.

Se l’avventura negli Stati Uniti ha in qualche modo certificato lo status di esuberi tecnici di gente come Dusan Vlahovic e Filip Kostic (resta difficile piazzare il centravanti serbo senza il rischio di registrare una minusvalenza a bilancio), ha altresì fatto capire ai pochi scettici rimasti sull’argomento l’importanza di trattenere il gioiello Yildiz, le cui prestazioni nella kermesse della FIFA hanno anche rinvigorito l’interesse delle maggiori società europee.

Ad ogni modo, poco dopo l’eliminazione patita per mano del Real Madrid, la nuova dirigenza bianconera guidata dal DG Damien Comolli ha messo a segno il primo grande colpo di mercato: a Torino è infatti sbarcato Jonathan David, il prestigioso free agent conteso da mezza Europa e anche da Inter e Napoli.

La campagna trasferimenti della Juve è però solo all’inizio: diverse sono le caselle che andranno riempite con titolari di un certo lignaggio se si vuole davvero tornare ad essere competitivi in Italia e in Europa.

Colpo con scambio dalla Liga: la Juve brucia i giallorossi

Da qualche tempo, anche per cautelarsi in vista della possibile partenza di Nicolò Savona che, a dispetto del rinnovo di contratto firmato lo scorso giugno fino al 2030, potrebbe prendere il volo in direzione Premier League, la Juve ha messo gli occhi sul terzino destro del Girona.

L’obiettivo è lo spagnolo Arnau Martinez, 22enne che può agire anche come esterno alto o come centrocampista centrale. Il club catalano non avrebbe in mente di cedere il suo calciatore, ma potrebbe cambiare idea grazie al possibile inserimento nella trattativa di un giocatore che, arrivato in prestito secco proprio dalla Juve, negli ultimi 6 mesi del campionato scorso ha giocato con una buona resa proprio per il sodalizio biancorosso.

Trattasi di Arthur Melo, l’ex Barcellona che, dopo la positiva esperienza nella Fiorentina due anni fa, era tornato alla base, a Torino, salvo essere per l’appunto parcheggiato in prestito al Girona lo scorso gennaio.

Su Martinez, negli ultimi giorni, si era affacciata con interesse anche la Roma, a caccia di profili che possano rispondere alle caratteristiche richieste da Gasperini. Il problema, per i giallorossi, è che grazie all’arma Arthur la Juve parte decisamente favorita nella corsa al classe 2003 iberico.