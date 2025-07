Tutto confermato, nuova squadra per Vlahovic: si chiude proprio in questa settimana

Ecco quale sarà la nuova squadra di Dusan Vlahovic: arriva la conferma, si può chiudere in questa settimana

Cosa farà Dusan Vlahovic? È questo l’interrogativo che aleggia dentro e fuori la Continassa. L’attaccante serbo vive ormai da separato in casa con la Juventus che non ne vuole sapere più niente di lui e sta cercando di liberarsene in tutti i modi.

I bianconeri avevano intenzione di rescindere il suo contratto in maniera consensuale ed erano anche disposti a pagargli una ricca buonuscita, ma Vlahovic ha respinto i tentativi ed è pronto addirittura a farsi un anno di tribuna. Il serbo non sta facendo nulla per rendere le cose semplici alla Juventus che ha fretta di togliersi dalle spalle il suo ingaggio in modo tale da poter puntare poi sul sostituto visto che il solo David non può bastare.

Per questo motivo, la Juventus spera ora di trovare almeno un acquirente disposto ad accollarsi Vlahovic ed il suo ingaggio e l’alleato migliore per la Vecchia Signora potrebbe essere proprio in Italia. Non è un segreto infatti che il Milan stia pensando intensamente a Vlahovic che gode della stima di Massimiliano Allegri desideroso di poter allenare l’ex attaccante della Fiorentina anche nella sua seconda avventura in rossonero.

Di questa possibilità ne ha parlato il noto giornalista e grande tifoso del Diavolo Carlo Pellegatti che a TMW Radio ha confermato come Vlahovic piaccia al Milan, facendo capire come ci siano margini affinché la trattativa entri nel vivo.

Vlahovic-Milan, si può fare: arriva l’annuncio di Pellegatti

Dusan Vlahovic potrebbe vestire la maglia del Milan la prossima stagione e resta da capire quando l’affare entrerà davvero nel vivo. L’attaccante serbo è tentato dai rossoneri ed Allegri sarebbe felice di averlo a disposizione a Milano, ma ad oggi il Diavolo non ha fatto partire ancora l’assalto decisivo come confermato da Carlo Pellegatti a TMW Radio.

Il noto giornalista, da sempre vicino alle vicende rossonere, ha fatto sapere come il Milan non stia pensando ad un assalto immediato a Vlahovic. Il club rossonero, infatti, non può soddisfare le richieste economiche del serbo che non ha intenzione di tagliarsi l’ingaggio: “Trapela dal Milan oggi che Vlahovic no. Potrebbe essere l’opportunità di fine agosto, dice qualcuno, ma se non accetta di dimezzare il suo stipendio non si farà. Al momento dal Milan fanno sapere di no”.

Tutto dipende dunque da Vlahovic che, se vorrà davvero lasciare la Juventus e non passare la stagione in tribuna nell’anno che ci porterà al Mondiale, dovrà fare uno sforzo dal punto di vista economico. Qualora lo facesse, il Milan potrebbe chiudere per il suo arrivo già questa settimana, considerata anche la volontà della Juventus di cederlo quanto prima. Ad oggi, tuttavia, l’attaccante serbo continua a chiedere la luna e così facendo sta complicando le cose a tutti, in primis a se stesso.