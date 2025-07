Dalla Juve alla Capitale: è durato due mesi

La partenza da Torino è certa, pronto l’addio: si trasferisce nella Capitale, ecco il prossimo affare della Juve

Un mese all’inizio della Serie A e la Juventus, tra una manciata di giorni, si riunirà alla Continassa per prepararsi al meglio in vista dell’esordio casalingo contro il Parma. Nel mezzo non solo tante amichevoli ma, soprattutto, il calciomercato, il tema più caldo del momento.

La Juventus sta varando un piano ben preciso per quel che riguarda le cessioni. Si partirà, chiaramente, dall’esubero più scomodo e ‘costoso’, quel Dusan Vlahovic arrivato da Firenze tre anni e mezzo fa, costato 80 milioni di euro e ormai fuori dai piani di Tudor. Niente rinnovo, rottura praticamente totale: si aspetta solo il momento giusto (e la squadra disposta ad accollarsi il pesantissimo ingaggio da 12 milioni del serbo) per ufficializzare una separazione scontatissima. In attesa di buone nuove da Parigi per l’eventuale ritorno di Kolo Muani, altro rimpianto bianconero, è arrivato nel frattempo Jonathan David.

Bomber implacabile, giovane, duttile, a parametro zero. Occhio poi a Sancho, la vera ciliegina sulla torta confezionata da Damien Comolli che potrebbe essere annunciato addirittura entro fine mese: da Manchester sembra esservi stata l’apertura decisiva al passaggio in bianconero. A centrocampo si avvicina la partenza di Douglas Luiz che dopo una stagione – unica e sola – terribile, saluterà Torino per tornare in Premier League: il West Ham in questo momento sembra in pole position.

Il borsino che riguarda Timothy Weah e il suo ormai prossimo approdo all’Olympique Marsiglia è in rialzo: il figlio d’arte, infatti, lascerà spazio a qualcun altro sulla corsia destra. E la Juve è in attesa di opportunità proprio per rinforzare la fascia destra ma anche quella mancina.

Bye bye Juve, ci siamo: annuncio arrivato

A tal proposito una manciata di ore fa è venuto a galla un annuncio che non lascia spazio a dubbi su quello che sarà uno dei prossimi addii alla Vecchia Signora. Una cessione inevitabile dopo le valutazioni del caso, soprattutto da parte di mister Tudor. E adesso la destinazione a sorpresa è stata svelata.

Si tratta di Filip Kostic, laterale serbo che negli ultimi sei mesi ha vestito la maglia del Fenerbahce in prestito. Il rientro a Torino non è stato dei migliori: Tudor lo ha schierato in due occasioni nel Mondiale per Club, 120′ in campo. Una bocciatura totale che adesso lo porteranno – a due mesi dal temporaneo ritorno alla Juventus – lontano dalla Serie A. Pare infatti che, stando a quanto riferito dal giornalista Michele De Blasis su ‘X’, sulle tracce di Kostic vi sia l’Olympiacos.

Il suo contratto con la Vecchia Signora scadrà il 30 giugno 2026 ed è verosimile pensare che la dirigenza bianconera possa accontentarsi di pochi milioni per chiudere con un anno di anticipo il legame con il terzino. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.