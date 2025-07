Kolo Muani, è ufficiale: arriva l’annuncio

Novità in arrivo per il futuro di Kolo Muani alla Juventus, è appena successo: i tifosi bianconeri non ci credono

In casa Juventus a impazzare è chiaramente il calciomercato, un tema bollente che ad oggi può riservare ancora molte sorprese al popolo bianconero. Si guarda soprattutto ad un reparto che rischia di ritrovarsi rivoluzionato: l’attacco.

Al di là della questione Vlahovic, con il serbo nel mirino del Milan e ormai in rottura con l’ambiente bianconero, occhio anche a Randal Kolo Muani. Arrivato in prestito dal PSG durante il mercato invernale, il francese ha subito messo le cose in chiaro prendendosi a suon di grandi prestazioni il posto da titolare.

Al momento però il suo presente si chiama PSG: non è stata trovata ancora l’intesa per tentare di riportarlo subito alla corte di Tudor. Poche ore fa è arrivato un annuncio utile a far chiarezza su quella che dovrebbe essere la strategia di Damien Comolli.

Kolo Muani-Juve, annuncio bomba già arrivato

L’ex selezionatore delle giovanili francesi – dall’Under 18 all’Under 20 – Landry Chauvin ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Tuttojuve‘ e tra i tanti temi trattati non può non esservi chi alla Juve ha lasciato un ricordo dolcissimo, seppur la sua avventura in bianconero sia durata appena sei mesi.

Si parla appunto di Kolo Muani, rientrato al PSG dopo il prestito in Serie A e il cui futuro – per il momento – sembrerebbe essere di nuovo a Parigi. Nonostante la punta transalpina non sia affatto una priorità per Luis Enrique, per ora il ritorno alla Juventus è abbastanza complicato. La grande distanza tra domanda e offerta, nonostante la ferma volontà della Vecchia Signora di tornare a mettere le mani su Kolo Muani, sta spegnendo gli animi per il momento. Ma è un giocatore su cui puntare, per il quale fare un grosso sforzo? Chauvin, che lo conosce molto bene, non ha il minimo dubbio.

“È un calciatore da provare ad acquistare. La Juve è un grande club con un grande passato, vogliono tornare a vincere in Italia. Ha un’età media molto giovane, più di quella del PSG”. Un concetto chiaro, dunque, con Kolo Muani che si ritroverebbe – come accaduto negli ultimi mesi – al centro di un progetto ambizioso. Perché questa Juve, dopo un’annata complicata, vuole tornare subito a competere per la vittoria, soprattutto per lo Scudetto.

Poi prosegue: “È un giocatore letale negli spazi e che può ricoprire diversi ruoli”. Alla domanda se il francese sia compatibile con Jonathan David, da poco arrivato a Torino a parametro zero dopo la lunga e proficua avventura al Lille, Chauvin ha le idee chiare: “I grandi giocatori possono giocare sempre insieme. Sa adattarsi a ogni stile di gioco, sia con un grande attaccante che da unica punta”.

Insomma il dado, almeno in teoria, è tratto. La Juventus farebbe un grandissimo affare a puntare ancora sul 26enne di Bondy il cui contratto con il PSG scadrà solo nell’estate 2028. Servirà venirsi incontro, economicamente, parlando. E per il momento il PSG pare irremovibile sulla sua posizione.