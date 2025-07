Thuram alla Juve: scambio choc con l’Inter

Marcus Thuram alla Juventus con uno scambio folle: spunta la clamorosa ipotesi di mercato, ecco chi andrà all’Inter

Juventus e Inter stanno dimostrando, coi fatti, di essere tra le assolute protagoniste dell’attuale sessione di calciomercato. Un’estate che può diventare ancora più bollente visto che nelle ultime ore per la Vecchia Signora è spuntato a sorpresa il nome di Marcus Thuram. Ma andiamo con ordine.

Tra i reparti su cui sia Comolli che Marotta dovranno intervenire con una certa urgenza, da qui alle prossime settimane, vi è sicuramente l’attacco. In primo piano la società torinese che dovrà salutare molto presto Vlahovic – non è ancora chiaro con che formula ma il Milan su tutti è alla finestra, pronto ad accontentare Allegri – mentre da pochi giorni è sbarcato alla Continassa uno degli attaccanti più apprezzati e ricercati d’Europa, che anche Milan e soprattutto Inter avevano provato ad approcciare: Jonathan David.

L’ex Lille, arrivato a zero, sarà con ogni probabilità la punta di riferimento per Igor Tudor anche se qualcosa di grosso, forse enorme, potrebbe ancora muoversi sullo sfondo. L’Inter, d’altro canto, oltre a ricercare un trequartista giovane e di prospettiva (non c’è solo Nico Paz nel lungo elenco di Marotta) starebbe pensando di incorporare un esterno duttile, bravo a saltare l’uomo e che possa variare il modo di giocare degli attaccanti nerazzurri.

Tutto parte proprio da Marotta che avrebbe messo nel mirino Ademola Lookman, duttile e costosissima gemma dell’Atalanta, che rischia di essere quasi irraggiungibile a fronte delle elevate richieste della dirigenza bergamasca. L’alternativa, altrettanto valida, potrebbe arrivare da Torino, sponda Juventus: occhio al clamoroso scambio.

Juve-Thuram: ecco chi vuole l’Inter

Ausilio nelle scorse ore ha confermato l’interesse per Lookman, glissando invece sulle potenziali alternative al nazionale nigeriano. Ma ci sono stati già dei contatti tra la dirigenza di Viale della Liberazione e l’entourage di una delle pedine di Igor Tudor: Nico Gonzalez.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ la Juventus valuterebbe l’argentino, reduce da un’annata deludente anche a causa di qualche acciacco di troppo, 20 milioni più bonus. I primi contatti tra il giocatore e la ‘Beneamata’, come detto, sono già avvenuti. Il difficile riguarderebbe, eventualmente, trovare la quadra con la Juventus. Da qui una suggestione, quasi una provocazione da parte di Comolli. Volete Nico Gonzalez? Dateci Thuram. Proprio lui, Marcus, pilastro inamovibile per Inzaghi e fratello del bianconero Khephren.

Negli ultimi tempi, dopo l’esplosione del ‘caso’ Calhanoglu poi apparentemente rientrato, si è parlato tanto di una partenza anche della punta ex Borussua Monchengladbach che i vertici bianconeri non hanno mai nascosto di apprezzare. E così, seppur come intrigante suggestione per il momento, potrebbe nasce l’idea: Thuram a Torino, Nico Gonzalez – più un corposo conguaglio cash – per i nerazzurri. Un’idea ancora tutta da sviluppare: staremo a vedere se prenderà corpo nelle prossime settimane di mercato.