Accordo chiuso con Douglas Luiz: 35 milioni alla Juve

Il centrocampista brasiliano, deludente nella passata stagione, è ad un passo dall’addio: torna in Premier, prezzo già fissato

È, suo malgrado, l’emblema del fallimento della scorsa stagione. Arrivato a Torino come primo colpo di una campagna acquisti che poi avrebbe portato alla Continassa altri prestigiosi profili che, al pari suo, avrebbero deluso le aspettative, il giocatore sudamericano è costato la bellezza di 51,5 milioni alla Juve, che nella trattativa con l’Aston Villa, proprietario del cartellino del centrocampista, aveva inserito anche due ottimi prospetti del suo settore giovanile come Barrenechea ed Iling-Junior.

Accompagnato da uno status meritatamente guadagnato sul campo grazie alle ottime prestazioni con la maglia dei Villans, Douglas Luiz è stato uno dei grandi flop della scorsa sessione estiva di scambi. Lento, compassato, fuori dal gioco, incapace di una singola giocata di qualità, il classe ’98 è sembrato la brutta copia del giocatore completo ammirato a Birmingham.

Unica giustificazione, da condividere assieme agli altri nuovi acquisti portati dall’allora Football Director Cristiano Giuntoli, la confusione tattica dettata dalle scelte di Thiago Motta, che a forza di sperimentare e cambiare continuamente moduli e uomini, si è perso per strada proprio coloro che avrebbero dovuto fare le sue fortune. E quelle della squadra bianconera.

Già virtualmente sul mercato dopo le dichiarazioni a mezzo social, rilasciate sul finire della scorsa stagione, che non sono affatto piaciute alla dirigenza, il brasiliano è stato per qualche tempo accostato al Newcastle, con la Juve che sognava di inserirlo in uno scambio che avrebbe portato Sandro Tonali a Torino. Pista tramontata, almeno per ora. Ma sempre dalla Premier un altro club voglioso di riscatto si sarebbe affacciato con interesse su Douglas Luiz.

Douglas Luiz, è già finita: c’è l’accordo con l’Everton

Come riportato dal portale inglese ‘Teamtalk.com‘, il rinnovato Everton, passato nelle mani della famiglia Friedkin sul finale dello scorso anno solare, starebbe dando fondo a tutte le sue risorse pur di assicurarsi le prestazioni del giocatore verdeoro.

Dopo aver rispedito al mittente una prima offerta di 30 milioni di euro, il club piemontese ha comunque aperto ad un compromesso economico da trovare con la società di Liverpool. I Friedkin avrebbero già alzato la loro proposta a 35 milioni di euro: cifra che però accetterebbe senza l’inclusione di quei bonus che invece la società del Merseyside vorrebbe inserire nell’affare.

Con la concorrenza del West Ham sullo sfondo, l’Everton ha fretta di chiudere il colpo: una buona notizia per la Juve, vogliosa soprattutto di non registrare una sanguinosa minusvalenza a bilancio. Le parti sono sempre più vicine: il futuro di Douglas Luiz sarà in Inghilterra, dove il centrocampista ha lasciato un ottimo ricordo di sé.