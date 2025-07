Ex Manchester City alla Juve, arriva l’annuncio

Un colpo a sorpresa per la Juventus di Igor Tudor: l’ex City si avvicina ai bianconeri, annuncio pazzesco

Manca ancora un mese abbondante a disposizione della dirigenza bianconera che, a conti fatti, può e deve fare parecchio per completare la rosa di Igor Tudor. Una Juventus che vuole tornare grande e, in tal senso, i primi importanti passi sono stati fatti. Come quello che riguarda l’attacco, reparto coinvolto in una vera e propria rivoluzione, quasi uno stravolgimento.

Jonathan David è la nuova stella bianconera, la ciliegina su una torta ancora però da completare. Il nazionale canadese sarà il centravanti titolare ma, evidentemente, non il solo rinforzo in quella zona del campo atteso alla Continassa da qui a fine agosto. Si continua a sperare in un’apertura al prestito da parte del PSG per il ritorno di Kolo Muani che a Torino, in soli sei mesi, ha lasciato un ricordo eccellente a Tudor ma anche ai tifosi. In uscita, sempre e comunque, Dusan Vlahovic che è corteggiato a distanza dal Milan e attende che la Juve possa ammorbidire la sua posizione per la cessione definitiva visto che il suo contratto scadrà nel 2026.

Grande attenzione al reparto avanzato ma anche a centrocampo e difesa. La mediana è in procinto di salutare Douglas Luiz, a mani basse il flop più fragoroso dell’ultima campagna acquisti estiva guidata da Giuntoli. E la difesa? Ecco, la novità più succosa potrebbe riguardare proprio la retroguardia a disposizione dell’allenatore croato, che non vede l’ora di riabbracciare Gleison Bremer dopo quasi un anno fermo per l’infortunio al ginocchio. Ma il brasiliano non sarà l’unico ‘nuovo’ volto lì dietro: sta facendosi largo di gran carriera anche un altro nome che, a prezzo di saldo, potrebbe venire ritenuto ideale per la nuova difesa della Juventus.

Juve, super colpo in difesa: c’è l’assist

A lanciare una vera e propria bomba di mercato è stato il giornalista Michele De Blasis che su ‘X‘, come consuetudine, ha rivelato quello che sembrerebbe essere uno dei prossimi obiettivi della dirigenza bianconera: si parla di un ex Manchester City.

“David Hancko all’Al-Nassr spinge Laporte verso il rientro in Europa. Juventus, Atletico Bilbao, Atletico Madrid e Olympique Marsiglia si sono informate, il giocatore deciderà il suo futuro nei prossimi giorni”. Il noto giornalista ha poi rivelato quella che sarebbe la valutazione fatta dalla dirigenza araba dell’ex centrale del City, 31 anni, che ha lasciato l’Inghilterra per la Saudi Pro League nell’estate 2023.

“La valutazione è di 10 milioni da parte degli arabi”, ha concluso De Blasis che di fatto ha aperto a quello che sarebbe di certo un grande colpo per la Vecchia Signora. Con la firma del centrale del Feyenoord per 35 milioni di euro, l’Al-Nassr è intenzionato a fargli spazio cedendo evidentemente proprio Laporte. Staremo a vedere.