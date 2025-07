Juve beffata, affare fatto con la Roma

La Juventus ha provato ad inserirsi in tutto i modi nella trattativa, ma senza successo: bianconeri beffati, va alla Roma

In attesa di sbloccare una volta per tutte l’operazione Sancho che a piccoli passi si avvicina alla fumata bianca, la Juventus sta lavorando anche su altri fronti per non restare completamente immobile sul mercato.

L’altro obiettivo prioritari dei bianconeri è quello di trovare un altro attaccante da affiancare a David visto che Dusan Vlahovic dovrà lasciare Torino entro la fine della sessione estiva, ma anche in questo caso le difficoltà non sono poche. La Vecchia Signora vorrebbe riportare a Torino Kolo Muani che tanto bene ha fatto nei sei mesi in cui è stato in prestito dal Paris Saint-Germain, ben figurando anche al Mondiale per Club, ma i parigini si stanno rivelando un osso duro con cui trattare.

La Juventus, infatti, vorrebbe riavere l’attaccante francese in prestito ancora una volta, puntando ad inserire nell’operazione un possibile diritto di riscatto senza obbligo. Una formula che non piace al PSG che vorrebbe cedere Kolo Muani a titolo definitivo e chiede quantomeno che tale diritto diventi obbligo. Per questo motivo, la trattativa sta procedendo a fuoco molto lento ed al momento la fumata bianca è molto lontana.

Oltre che sull’attacco, la Juventus sta lavorando anche per rinforzare il centrocampo considerato che potrebbero andare via alcuni come McKennie e Douglas Luiz. Nelle ultime ore, i bianconeri avevano tentato un assalto disperato per portare a Torino El Aynaoui, ma l’inserimento è stato tardivo ed il difensore del Lens si è accasato alla Roma.

Niente El Aynaoui per la Juventus: il centrocampista è ufficialmente della Roma

Retroscena di mercato interessante quello raccontato da Il Romanista. Secondo quanto raccontato dal quotidiano vicino alle vicende della Roma, nelle fasi finali della trattativa per portare El Aynaoui nella Capitale, la Juventus ha cercato l’inserimento per scippare il giocatore ai giallorossi. L’intenzione dei bianconeri era di far saltare il banco proprio all’ultimo, ma non sono riusciti nel loro intento visto il grande margine di vantaggio che aveva accumulato la Roma.

Il club giallorosso aveva già trovato l’accordo totale con il centrocampista marocchino che ha sempre fatto sapere di volere solo giocare per la Roma ed alla fine si è potuto legare ai colori giallorossi. El Aynaoui è sbarcato nella Capitale nella giornata di domenica ed ha firmato un contratto con scadenza fissata a giugno 2030, scegliendo di indossare la maglia numero 8.

Niente da fare, dunque, per la Juventus, cosciente però di essere arrivata troppo in ritardo per poter pensare di impensierire la Roma. I bianconeri dovranno ora virare su altri obiettivi per rafforzare il proprio centrocampo e tra questi continuano ad esserci Ederson dell’Atalanta e Frattesi dell’Inter, due trattative che si prospettano per niente facili.