Scambio choc e soldi: addio Juventus

Scioccante scambio con conguaglio e così la Juventus inaspettatamente viene tagliata fuori. Ecco cosa sta succedendo

La Juventus punta a rinforzarsi in ogni reparto e per la fascia destra starebbe valutando anche il profilo di Lucas Vazquez. Lo spagnolo, classe 1991, è reduce dall’addio al Real Madrid vestendo la cui maglia nella passata stagione ha messo a referto 1 gol e 5 assist in 32 presenze.

Insomma, l’esperienza dell’esterno ex dei Blancos farebbe molto comodo a mister Igor Tudor che potrebbe perdere anche Nicolò Savona per il quale si registra l’interesse del Newcastle. Ma il possibile addio del difensore/centrocampista classe 2003 potrebbe non essere l’unico in casa bianconera.

Infatti, un clamoroso quanto inatteso scambio con conguaglio che potrebbe lasciare fuori dai giochi la ‘Vecchia Signora’ che, quindi, alla fine potrebbe ritrovarsi con un pugno di mosche in mano.

Juventus, sulle tracce di Kolo Muani anche il Newcastle

La trattativa tra il Paris Saint-Germain e il Direttore generale bianconero, Damien Comolli, per Randal Kolo Muani è stata avviata diverse settimane fa, eppure ancora non c’è stata la fumata bianca. Del resto, la distanza tra le due parti rimane ampia.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, vorrebbe strappare un prestito sia per spalmarne i costi sia per valutare il rendimento del giocatore nell’arco di un’intera stagione, con il club transalpino che non chiude la porta al trasferimento a titolo temporaneo purché sia integrato da un obbligo di riscatto legato a condizioni semplici da raggiungere.

Una distanza, quindi, non facile da colmare, con la ‘Vecchia Signora’ che deve anche guardarsi dalla concorrenza. Infatti, tra i club accostati a Kolo Muani c’è anche il Newcastle con il quale il Paris Saint-Germain vorrebbe imbastire uno scambio, più conguaglio, proprio tra l’ex Eintracht Francoforte, valutato 40 milioni di euro, e Alexander Isak, che, comunque, è da tempo nei radar del Liverpool.

Uno stallo che il Direttore generale Comolli sta provando a superare, alzando la quota onerosa del prestito. Insomma, si potrebbe immaginare una strategia simile a quella messa in campo per vestire di bianconero Francisco Conceiçao, preso in prestito la scorsa stagione per sette milioni di euro (ingaggio incluso), più tre di bonus, per poi essere acquisito a tempo indeterminato nei giorni scorsi per 32 milioni di euro da versare in 4 comode rate.

Tuttavia, neanche questa soluzione ha ammorbidito il Paris Saint-Germain che è determinato a rientrare almeno parzialmente dai 70 milioni di euro più bonus investiti per strappare, nell’estate del 2023, l’attaccante francese all’Eintracht Francoforte. E, intanto, come detto, sulla ‘Vecchia Signora’ volteggiano minacciosi gli avvoltoi, pardon, le gazze (in inglese ‘magpies‘, soprannome del Newcastle).