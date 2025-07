Scambio con Nico Gonzalez: addio Napoli

Nico Gonzalez sta per concludere la propria avventura alla Juventus. Comolli punta ad uno scambio: sfuma il colpo sognato dal Napoli.

Ormai, è soltanto una questione di tempo. Sta per concludersi l’avventura alla Juventus di Nico Gonzalez, reduce da una stagione particolarmente avara di soddisfazioni dal punto di vista personale. Il direttore generale Damien Comolli, infatti, intende utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare ad un top player accostato, in questi giorni, al Napoli. I Campioni d’Italia, però, al momento sono impegnati su altri fronti: da qui la volontà del manager bianconero di approfittare della situazione e provare a concretizzare l’operazione.

Nel mirino è finito Darwin Nunez, scivolato indietro nelle gerarchie del Liverpool che lo ha inserito nell’elenco degli esuberi da piazzare altrove nel minor tempo possibile. I ‘Reds’, nelle scorse ore, hanno acquistato dall’Eintracht Francoforte Hugo Ekitike per una spesa complessiva pari ad 80 milioni: il 23enne francese andrà a ricoprire un ruolo di primissimo piano nello scacchiere tattico di Arne Slot riducendo, così, gli spazi a disposizione del 26enne uruguaiano. Il quale, di conseguenza, ha dato mandato al proprio entourage di trovare un’adeguata exit-strategy.

Napoli, in tal senso, rappresentava una meta quanto mai gradita al classe 1999 tuttavia le due società, nonostante i vari confronti andati in scena, non sono mai riuscite a trovare l’accordo decisivo. Troppo alte, per i Campioni d’Italia, le pretese economiche degli inglesi (oltre 60 milioni) che hanno spinto il direttore sportivo Giovanni Manna a defilarsi e bussare alla porta dell’Udinese per Lorenzo Lucca. La Vecchia Signora, dal canto suo, continua ad essere in corsa e, a breve, proverà a farsi avanti allo scopo di gettare le basi della trattativa e delinearne il perimetro economico.

Mercato Juventus, Nico Gonzalez andrà via: addio Napoli

Comolli, come detto, punta a mettere sul piatto il cartellino di Nico Gonzalez (autore di 5 reti e 4 assist in 38 gare) allo scopo di ridurre la quota cash da versare al Liverpool per ingaggiare Nunez. Il profilo dell’ex Benfica, autore di 5 gol nell’ultima edizione della Premier League, riscuote consensi unanimi negli uffici della Continassa e viene ritenuto quello ideale per rimpolpare un reparto offensivo che, al momento, ha perso Randal Kolo Muani (rientrato al PSG) e che, nelle prossime settimane, dirà addio pure a Dusan Vlahovic e ad Arek Milik.

Il 25enne serbo, in scadenza tra meno di un anno, è nei radar del Milan che sogna di regalarlo a Massimiliano Allegri. Il 31enne polacco, legato ai bianconeri fino al 2027, potrebbe invece andare incontro alla risoluzione anticipata.