60 milioni dall’Arabia: addio Juventus

Offerta irrinunciabile dall’Arabia Saudita, messi sul piatto ben 60 milioni di euro: niente da fare per la Juventus

Torna a muoversi il mercato in entrata per la Juventus che martedì ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Francisco Conçeiçao dal Porto. L’esterno d’attacco portoghese si è legato ai bianconeri fino al 2030 ed il suo contributo è stato decisivo per completare l’operazione.

Conçeiçao, infatti, ha deciso di rinunciare al 20% del suo cartellino che possedeva pur di tornare a vestire la maglia bianconera e dopo un lungo tira e molla la fumata bianca è arrivata. Gli affari con il Porto, però, non si sono chiusi qui poiché la Vecchia Signora ha trovato anche l’accordo per uno scambio di cartellini che vedrà Alberto Costa tornare in Portogallo, mentre a Torino sbarcherà Joao Mario.

Sull’ex terzino del Vitoria Guimaraes era forte anche l’interesse dello Sporting, ma i Dragoes sono stati più rapidi dei rivali, inserendo Joao Mario nella trattativa. La Juventus è intenzionata a continuare a fare mercato in Portogallo e per il centrocampo, proprio dallo Sporting, ha messo nel mirino a Morten Hjulmand e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Per quanto riguarda il reparto offensivo, i bianconeri stanno continuando a spingere per Sancho per la fascia sinistra, mentre come punta centrale torna di moda il nome di Darwin Nunez.

L’attaccante uruguaiano è considerato in uscita dal Liverpool e la Juventus è una delle squadre interessate al giocatore. Tuttavia, stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, anche Nunez sembra destinato a volare in Arabia Saudita.

Nunez verso l’Arabia Saudita: l’Al Hilal pronto ad offrire 60 milioni

Sedotto e poi abbandonato dal Napoli che ha virato su Lucca, Darwin Nunez piace ora alla Juventus, ma la trattativa si prospetta tutt’altro che semplice. Il Liverpool chiede infatti ben 60 milioni di euro per cedere l’uruguaiano, una cifra fuori portata per il club bianconero, ma non per l’Al Hilal che secondo l’esperto di mercato Ekrem Konur è pronto a far partire l’assalto.

Il club saudita guidato da Simone Inzaghi è ancora alla ricerca di un bomber di peso che possa garantire un numero importante di gol e Nunez è uno dei primi nomi sulla lista. Pur di regalare al proprio tecnico un attaccante di livello, l’Al Hilal appare intenzionato a mettere sul piatto i 60 milioni di euro chiesti dal Liverpool e qualora si passasse dalle parole ai fatti per la Juventus ci sarebbe davvero poco da fare.

La ricerca ad un attaccante si è fatta molto complicata per la Vecchia Signora che non solo non riesce a cedere Dusan Vlahovic, ma non ha fatto neppure passi in avanti per riportare Kolo Muani a Torino, per il quale il PSG continua a chiedere 50 milioni di euro. Anche la pista Nunez potrebbe essere dunque difficilmente percorribile, il tempo passa e c’è il forte rischio che la Juventus possa arrivare ad inizio campionato senza una nuova punta centrale.