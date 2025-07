Scambio choc tra Juve e Napoli: ecco il nuovo attaccante

Antonio Conte potrebbe concedere un nuovo attaccante alla Juve: all’orizzonte il clamoroso scambio con il Napoli

Napoli e Juventus nella nuova stagione che sta per cominciare potrebbero ritrovarsi, come nel recente passato, a lottare per lo Scudetto. Una riconferma doverosa per la squadra di Conte, almeno nelle intenzioni di chi il tricolore ce l’ha già cucito sul petto.

Un’ambizione da rinnovare invece per la Vecchia Signora che da qualche stagione fatica a rimanere in alto in Serie A: il cambio ai vertici e la conferma di Igor Tudor, in tal senso, dimostrano un segnale importante per tornare a vincere. Il duello tra bianconeri e azzurri, senza dimenticare l’Inter di Chivu ed il Milan di Allegri (che sarà ‘libero’ dagli impegni europei) andrà avanti mentre in sede di calciomercato sono attesi ancora parecchi tanti cambiamenti, tanto nello scacchiere azzurro quanto in quello della Vecchia Signora.

La Juventus ha appena accolto Joao Mario per rinforzare la fascia destra, attende l’addio di Dusan Vlahovic per compiere il prossimo passo e rimpolpare l’attacco dove – tra le altre cose – è arrivato Jonathan David, il bomber su cui Tudor e i bianconeri hanno deciso di puntare fortissimo quest’anno. Nel frattempo Damien Comolli lavora ad altri addii, come quello di Timothy Weah per il quale col Marsiglia si vivono ore di stallo, così come andrà risolta la questione vice Di Gregorio: Perin vuole giocare con continuità e, dunque, la Juve cerca un sostituto.

In casa Napoli la situazione è differente, la priorità assoluta in questo momento è un jolly a centrocampo che a questo punto potrebbe arrivare proprio da Torino. Si fa strada una suggestione pazzesca: lo scambio tra i campioni d’Italia e i bianconeri.

Juve-Napoli, che scambio: addio a centrocampo

Ad Antonio Conte piace e non poco Weston McKennie che, ora come ora, sembra vedere lontano il suo futuro alla Juve. E col contratto in scadenza il 30 giugno 2026 la sua partenza da Torino si fa sempre più probabile. Magari in direzione Napoli: la dirigenza bianconera, a tal proposito, saprebbe chi chiedere all’ex Manna.

Volete McKennie? Dateci Raspadori. Un giocatore che ai vertici torinesi è sempre piaciuto parecchio e che oggi può rappresentare l’occasione giusta per completare l’attacco di Tudor. Il 25enne di Bentivoglio a Napoli non è una primissima scelta di Conte e, anzi, è stato spesso e volentieri avvicinato alla cessione. 2,5 milioni di euro a stagione fino all’estate 2028 recita il contratto firmato con il club di De Laurentiis, perfettamente in linea con il monte ingaggi bianconero.

Il Napoli continua a valutarlo tanto, intorno ai 30 milioni di euro: non sarà quindi semplice tentare di avviare ed eventualmente chiudere una trattativa con De Laurentiis. Ma l’idea c’è, è sullo sfondo, pronta a prendere corpo se ci saranno le condizioni giuste. Un’alternativa di lusso a Sancho che, in questo momento, non è ancora così vicino alla maglia bianconera. E Weston McKennie rischia di rappresentare la chiave di volta per regalare l’ennesima gemma a Igor Tudor, strappandola direttamente dai rivali di sempre.