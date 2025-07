Bomba Juve, arriva la ‘mossa ufficiale’: Inter basita

Juventus e Inter, cambiano i piani di mercato: già decisa la cifra, così il gioiello è pronto a firmare e a cambiare maglia

Meno di un mese all’inizio della Serie A, una scadenza importante per le big del nostro calcio che ora come ora sono focalizzate su una sola cosa: il calciomercato. Un’estate bollente soprattutto per Juventus e Inter per le quali sono arrivate poche ore fa delle novità pazzesche su un obiettivo comune.

Il focus di Inter e Juventus è stato, nelle ultime settimane, suddiviso tra attacco e difesa. I bianconeri sono ancora ai ferri corti con Vlahovic, in attesa di capire come e quando si risolverà la situazione del serbo che piace al Milan ma resta sotto contratto fino a metà 2026. Nonostante non rientri nei piani di Igor Tudor, il serbo resta alla Continassa per il momento. L’Inter, d’altro canto, dopo Bonny vuole Lookman dell’Atalanta per il quale nei prossimi giorni potrebbe arrivare la mossa decisiva.

La retroguardia di bianconeri e nerazzurri è accomunata dall’esigenza impellente delle due dirigenze di regalare a Tudor e Chivu un centrale di altissimo livello pronto per il presente ma considerabile pure come un investimento futuro. Da qui, poche ore fa, una rivelazione che rischia di gelare i sogni delle due big di Serie A: ecco cosa sta succedendo.

Colpo in difesa: Juve-Inter, che mazzata

Il portale ‘Caughtoffside.com’, particolarmente informato sugli affari di calciomercato che riguardano la Premier League, ha toccato un tema delicato per le italiane. In questo caso, Inter e Juventus. Si parla di difesa e di un obiettivo che Comolli e Marotta hanno in mente da diversi mesi: Giovanni Leoni.

Il 18enne romano è sbocciato definitivamente nella passata stagione con la maglia del Parma, con prestazioni più che convincenti nonostante la giovanissima età. Un anno fa era stato ad un passo dai nerazzurri ma per appena 5 milioni furono più veloci i dirigenti gialloblù a puntare sull’ex difensore della Sampdoria. Oggi, secondo quanto riportato, si parla di non meno di 30-40 milioni di euro: il Parma, infatti, non farà il minimo sconto per il suo gioiello. E se sul ragazzo in Serie A c’è anche, seppur più timidamente, il Napoli, all’estero la concorrenza si fa ancora più folta e agguerrita.

C’è il Newcastle ma soprattutto il Tottenham, pronto ad accontentare le richieste dei ducali per mettere le mani su Leoni, soprattutto se – come ventilato – Cristian Romero dovesse davvero lasciare Londra per cercare fortuna altrove. Adesso resta da capire se gli ‘Spurs’ andranno all-in con una proposta importante per il centrale del Parma ma la situazione è che l’affare possa decollare da un momento all’altro lasciando soltanto le briciole a Juventus e Inter.