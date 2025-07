Koopmeiners alla Roma: scambio con la Juve

Il calciatore olandese, reduce da una stagione a dir poco deludente, potrebbe rientrare in un clamoroso affare coi giallorossi

Arrivato a Torino sul finire della scorsa sessione estiva di scambi e dopo un corteggiamento durato mesi, Teun Koopmeiners è stato forse l’acquisto più deludente della campagna acquisti faraonica messa in piedi dall’allora Football Director bianconero Cristiano Giuntoli alla Juve.

Voluto fortemente dal tecnico Thiago Motta – anch’egli scelto direttamente dal dirigente fiorentino come uomo da cui ripartire per un progetto vincente – il centrocampista olandese è costato la bellezza di 58,4 milioni di euro, con l’aggiunta di ulteriori 2,3 milioni di bonus che potrebbero finire nelle casse dell’Atalanta per il costoso trasferimento del calciatore.

Poco determinato, impreciso, spaesato, il nazionale oranje è sembrato la brutta copia del giocatore decisivo ammirato a Bergamo agli ordini di Gian Piero Gasperini. Non v’è dubbio che l’ex AZ Alkmaar possa aver risentito della negativa stagione della ‘Vecchia Signora‘ e di quella sorta di schizofrenia tattica che l’allenatore oriundo ha, soprattutto da un certo punto della stagione in poi, messo in atto. Ma certamente, anche quando restituito al suo ruolo naturale, ‘Koop’ è sembrato lontano parente di quel campione che tutta la Serie A aveva applaudito in maglia nerazzurra.

Le cose sono migliorate con l’avvento di Igor Tudor in panchina, ma 9 sole gare di campionato agli ordini del mister croato non sono bastate per cambiare il giudizio sulla stagione dell’olandese.

Koopmeiners, il fattore Gasp e lo scambio con la Roma

Anche nel bel mezzo dell’attuale finestra di scambi, quella che vede la Juve, relativamente alle cessioni, tentare di piazzare altrove Dusan Vlahovic, Douglas Luiz e Nico Gonzalez (gli ultimi due deludenti almeno quanto Koopmeiners nelle vesti di nuovi acquisti della passata stagione), il classe ’98 potrebbe rientrare in uno scambio che avrebbe del clamoroso.

L’idea, trasformatasi ben presto in indiscrezione vera e propria considerando l’iniziativa della Juve su un calciatore in forza alla Roma, è stata lanciata dal giornalista Augusto Ciardi, che ha parlato ai microfoni di ‘TeleRadioStereo‘.

Approfittando della presenza, sulla panchina dei giallorossi capitolini, di quel Gasperini che ha avuto l’indubbio merito di tirar fuori il meglio del giocatore olandese nei suoi tre anni di permanenza a Bergamo, Koopmeiners potrebbe finire in prestito alla Roma. Con un certo Bryan Cristante, già finito nel mirino della Juve lo scorso gennaio, a completare uno scambio di prestiti che potrebbe ricalcare quanto intavolato dalla Roma lo scorso agosto col Milan nell’affare Abraham-Saelemaekers.