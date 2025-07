“85 milioni alla Juve per Yildiz”: cessione shock

Clamoroso retroscena di mercato che riguarda il gioiello del club bianconero: la folle offerta è stata messa sul piatto

Secondo gli estimatori della prima ora – tutti coloro che hanno sempre esaltato il talento del giocatore, ricordando a tutti come si trattasse di un ragazzo di appena 19 anni con addosso la responsabilità di indossare la maglia numero ’10’ della Juve – non sarebbe servito attendere la prova del Mondiale per Club per capire di avere a che fare con un vero fenomeno.

Eppure, per colpa soprattutto della disgraziata stagione della ‘Vecchia Signora’, uscita progressivamente da tutte le competizioni alle quali ha partecipato – Supercoppa italiana compresa – qualcuno lo aveva addirittura additato come capro espiatorio. O al massimo come calciatore ancora acerbo, non certo pronto per vestire i panni del leader tecnico di un club ambizioso come quello bianconero.

È allora bastato – pur non essendo nostra intenzione ingigantire le responsabilità dell’ex tecnico Thiago Motta – cambiare allenatore, per vedere il suo talento sbocciare libero sul terreno di gioco. I risultati, a livello di numeri, si sono immediatamente visti.

Protagonista di un Mondiale per Club coi fiocchi – al di là della magra figura complessiva fatta dalla Juve – Kenan Yildiz si è ricandidato con forza come campione al quale affidarsi per l’immediato futuro. Una delle pietre sulle quali costruire una squadra che possa tornare ad essere competitiva su tutti i fronti.

Chi non ha mai avuto sostanzialmente dubbi sul reale valore del turco sono stati i tanti club inglesi che hanno iniziato a corteggiare gli agenti del classe 2005 e anche la dirigenza bianconera. Che però ha tenuto botta. Anche di fronte ad offerte quasi irrinunciabili.

Yildiz, retroscena da 85 milioni: il Barcellona ci ha provato

Intervenuto in diretta nella trasmissione ‘TiAmoCalciomercato‘ in onda sul canale YouTube di ‘Calciomercato.it‘, il giornalista Michele De Blasis di ‘Oggi Sport Notizie’ ha svelato un interessante retroscena sui movimenti di mercato attorno al campioncino turco.

A mettere sul tavolo l’offerta migliore, quella che avrebbe fatto tremare la dirigenza piemontese senza però ‘costringerla’ a cedere il suo gioiello, non sarebbe stato (solo) il Chelsea, che pure ci avrebbe provato qualche tempo fa.

“Ad inizio luglio c’è stata una super offerta del Barcellona, superiore a quella degli inglesi: il Barça era pronto a spendere 85 milioni, ma la Juve lo ha ritenuto incedibile“. Ecco che allora, dopo la rivelazione shock, meglio si comprende come il fantasista cresciuto col poster di Alex Del Piero in camera, abbia convinto proprio tutti, dai magazzinieri della Continassa a John Elkann, sul suo straordinario valore.