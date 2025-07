Colpaccio Juve: 40 milioni al Barcellona

Un’idea pazzesca che può far felice Tudor e i tifosi della Juventus: colpo stratosferico, lascia il Barcellona per 40 milioni di euro

Tra i temi da affrontare in tempi brevi, alla Continassa, vi è sicuramente quello legato al centrocampo. La mediana di Tudor cambierà forma anche se il tempo stringe, quando manca praticamente un mese e poche ore alla chiusura della sessione estiva di calciomercato.

Il caso Douglas Luiz, che non si è presentato pochi giorni fa nel giorno del ritiro dei bianconeri, va risolto e in fretta. Il brasiliano, zero gol e zero assist nel suo primo anno a Torino, non rientra minimamente né nei piani di Tudor né ovviamente in quella dei vertici bianconeri. Al momento, però, pare proprio che l’ex Aston Villa non abbia chiarito ancora la sua situazione, scartando di fatte tutte le opzioni in ballo per la sua partenza da Torino. Tra pochi giorni ne sapremo certamente di più.

Ma sul centrocampo resta il focus, in particolare per le nuove entrate. Una volta chiarita la situazione di Douglas Luiz la Juventus potrebbe andare ufficialmente all’assalto di uno dei gioielli che Joan Laporta, suo malgrado, potrebbe ritrovarsi costretto a cedere da qui a fine agosto.

Via libera all’addio: dal Barcellona alla Juve

Uno scenario assolutamente spiacevole per i vertici di casa Barcellona, secondo quanto viene riportato da ‘Elnacional.cat’, portale particolarmente vicino alle vicende dei blaugrana, anche e soprattutto per quel che riguarda le strategie di mercato.

È chiaro a tutti, da un po’ di tempo, come la società catalana abbia bisogno impellente di cedere per poter dare il via alla campagna di rafforzamento tanto attesa da Hansi Flick. In questo momento, però, chi è ufficialmente sul mercato non ha ricevuto proposte concrete. Sia Ter Stegen che Araujo – tra l’altro nel recente passato seguitissimo proprio dalla Juve – si sono rifiutati di andarsene. Ecco perché c’è un nome nuovo che farebbe al caso di Tudor e che ad oggi potrebbe effettivamente lasciare Barcellona per una proposta importante.

Si tratta di Marc Casadó, gioiello classe 2003 che rischia di finire sul mercato per diversi fattori oltre a quello economico. A centrocampo Deco è vicino al rinnovo di De Jong e con il ritorno di Bernal dopo l’infortunio, lo spazio per il 21enne spagnolo si ridurrebbe al lumicino. Casadó un anno fa ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2028 e nell’ultima stagione ha collezionato 36 presenze con anche 1 gol all’attivo e ben 6 assist vincenti, tra campionato e coppe.

Adesso il Barcellona pare disposto ad accettare proposte da 40 milioni di euro, non meno. Oltre ai bianconeri, in fila, anche tanti altri top club esteri: Manchester United, Chelsea, Liverpool, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen.