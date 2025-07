Bomba improvvisa, la Juve piazza l’affare: colpo ‘alla Gattuso’

Per la Juventus, c’è da mettere le mani su un centrocampista di quantità: ecco a chi puntano con decisione i bianconeri

Ancora tante le mosse di mercato che la Juventus deve compiere. In entrata, per i bianconeri, siamo fermi all’arrivo di David a parametro zero e ai riscatti pagati per alcuni dei giocatori in prestito. Situazione ancora parecchio in divenire, per il resto, con qualche conferma che ancora si attende, come quella di Kolo Muani, e altri affari che dipenderanno da altri fattori.

Visti i tanti investimenti effettuati fino a qui, per nuovi acquisti la Juventus dovrà necessariamente cedere. Ma sono ancora diversi gli esuberi da piazzare. Un compito non semplice, quello che attende Comolli, che sembra comunque aver intrapreso la linea dura. Vedremo a che cosa effettivamente porterà.

Intanto, le idee su cosa serva per la nuova Juventus sono chiare. In particolare per quanto riguarda il centrocampo, che ha bisogno di un centrocampista di quantità e qualità. Nell’organico attuale dei bianconeri, manca un vero e proprio mastino e in questo senso si sta lavorando, per cercare di colmare questa lacuna. A patto di riuscire a cedere Douglas Luiz, chiaramente, con il brasiliano sempre più fuori dai piani, ma non semplice da piazzare, tutt’altro. Ad ogni modo, il profilo per la mediana bianconera è stato individuato.

Juventus, Hjulmand rimane il preferito per il centrocampo: le ultime sul danese

Il preferito della Juventus è Morten Hjulmand. Il danese ha lasciato ottimi ricordi in Serie A, visti i trascorsi con la maglia del Lecce.

Da un paio di stagioni, il centrocampista è una colonna dello Sporting. Il quotidiano ‘La Nazione’ rilancia l’interessamento della Juventus, ma anche di Igor Tudor, che lo aveva già cercato ai tempi del Marsiglia. Dunque, si sottolinea come per il croato sia davvero il nome giusto per far salire di livello la cerniera di metà campo. La Juventus continua a sondare il terreno con i portoghesi, tuttavia la trattativa rimane difficile, per le loro pretese piuttosto elevate. La valutazione rimane intorno ai 70 milioni di euro, i bianconeri contano di riuscire a far scendere un po’ il prezzo ma dovranno in ogni caso mettere pesantemente mano al loro portafogli. Una missione da provare a compiere, per sistemare un reparto che al momento ha buone prospettive ma è ancora incompleto.