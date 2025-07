La Juve beffa Conte: affare da 65 milioni

Il club bianconero irrompe sul giocatore già messo nel mirino dai Campioni d’Italia: Comolli pronto allo sgarbo ai rivali

In attesa di risolvere la grana chiamata Dusan Vlahovic, esplosa in tutta la sua importanza mano a mano che trascorrono le settimane senza che venga ricevuta l’offerta economica ritenuta congrua dalla Juve per la cessione del serbo, la nuova dirigenza bianconera è al lavoro per garantire al tecnico Igor Tudor una rosa di prima qualità.

Dopo il colpaccio Jonathan David, arrivato a costo zero dopo aver battuto la concorrenza di prestigiosi club europei, Comolli e soci stanno mettendo in campo tutta la loro abilità diplomatica per poter contare, anche per la nuova imminente stagione, sulle prestazioni di Randal Kolo Muani, il francese rientrato al PSG dopo il prestito semestrale alla Juve nello scorso campionato.

Sebbene si registrino dei significativi passi in avanti nella trattativa coi francesi, la ‘Vecchia Signora‘ non intende fermarsi al ritorno sempre più probabile del nazionale transalpino. Dopo la cessione di Mbangula al Werder Brema e l’auspicata separazione da Nico Gonzalez – messo nella lista dei partenti – Tudor ha chiesto un altro innesto di una certa importanza per il fronte offensivo.

Sfumato, ormai diverse settimane fa, Lorenzo Lucca (passato al Napoli), i bianconeri stanno sondando il terreno per altri due calciatori curiosamente corteggiati, nel tempo, sempre dal club azzurro. Per uno di questi i passi avanti degli ultimi giorni sarebbero stati davvero significativi.

Darwin Núñez, irrompe la Juve: addio Napoli

Arrivato ad Anfield nell’estate 2022 via Benfica per ben 85 milioni di euro, il centravanti uruguaiano Darwin Núñez non ha avuto l’impatto che ci si aspettava in relazione all’investimento fatto e alle premesse che portava nel suo bagaglio tecnico.

Soprattutto nella scorsa stagione, la più deludente in termini di numeri con soli 7 gol e 7 assist in 47 gare disputate in tutte le competizioni per un impiego in campo che ha superato i 2000 minuti totali, il sudamericano si è spesso accomodato in panchina, col tecnico Arne Slot che gli ha spesso preferito il compianto Diogo Jota.

Venuto a mancare lo scorso 3 luglio nelle note circostanze tragiche che hanno sconvolto i tifosi di tutto il mondo, il portoghese è stato rimpiazzato da Hugo Ekitike nel ruolo di attaccante centrale. Coi contestuali arrivi di Wirtz e Frimpong sul fronte offensivo, i Reds hanno lanciato più o meno involontariamente un chiaro messaggio a Núñez. Il quale, a fronte di un’offerta congrua, potrebbe lasciare senza troppi problemi Liverpool.

Dopo aver fissato, fino a poche settimane fa, un prezzo d’uscita di 80 milioni (che ha legittimamente spaventato il Napoli), ora gli inglesi, come riferisce il portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, potrebbero accontentarsi di 60-65 milioni. Una cifra alla quale la Juve, che sta spingendo per il bomber, potrebbe arrivare solamente con un prestito con diritto/ obbligo di riscatto. Il dialogo con la dirigenza dei Campioni d’Inghilterra è appena iniziato…