L’annuncio cambia il futuro di Vlahovic: esplode la bomba alla Juve

Il futuro di Dusan Vlahovic al centro dell’attenzione in casa bianconera: cambia tutto, ribaltone inatteso per la Juventus

È il tema caldo, destinato a diventare evidentemente rovente nelle prossime settimane, in casa bianconera. Dusan Vlahovic e la Juventus si sono detti ufficiosamente addio già da diversi mesi, quando il discorso legato al rinnovo della punta serba è finito seppellito, definitivamente.

Niente accordo per rimanere, ancora, insieme. E adesso, a meno di un anno dalla scadenza contrattuale, l’ex Fiorentina è sempre più vicino a scegliere la sua prossima destinazione che al momento rimane ignota. “Senza l’offerta giusta si resta ai margini”, ha detto nelle scorse ore il direttore generale Damien Comolli, che sta dettando la linea di mercato sin dal suo arrivo nella Torino bianconero. Un braccio di ferro a distanza che, in un modo o nell’altro, rischia di far male alla Vecchia Signora.

Per i costi, enormi, sostenuti per l’acquisto due anni e mezzo fa (con i bonus, oltre 80 milioni di euro per il cartellino) senza contare la questione ingaggio. Se Vlahovic dovesse alla fine rimanere alla Juventus fino alla scadenza e quindi salutare a zero il 1 luglio 2026, arriverebbe a guadagnare in un’unica stagione ben 12 milioni di euro netti. Una cifra fuori mercato, figlia della vecchia gestione e che risulta essere un salasso dolorosissimo per la società bianconera.

Ma la questione Vlahovic non è tutta qui. Perché al di là dell’avvertimento al Milan sulla questione costi (i rossoneri e Allegri rimangono comunque in pole) il destino del classe 2000 potrebbe, presto, mutare in maniera radicale. In un modo che i tifosi della Juventus potrebbero finire per rimanere veramente a bocca aperta.

Juve, pazzesco Vlahovic: può restare?

In casa Juventus i conti non tornano o, almeno, rischiano di non tornare. La permanenza di Vlahovic fino a fine contratto – a maggior ragione con la recente firma a zero di Jonathan David – potrebbe generare una certa confusione. Eppure la possibilità, stando alle ultime indiscrezioni, pare esserci davvero.

Lo scrittore Graziano Carugo Campi, come spesso accade, su ‘X’ ha parlato del mercato bianconero e di come Vlahovic alla fine possa clamorosamente ritrovarsi a vestire ancora la maglia bianconera nella stagione che sta per cominciare. Il messaggio è chiaro: “Due su cinque di quelli che fanno mercato alla Juventus vogliono la permanenza di Vlahovic”, la rivelazione pazzesca seguita poi da alcuni piccoli dettagli in risposta ai tifosi bianconeri. I cinque ‘addetti’ al mercato, secondo Campi, sono Maurizio Scanavino (Chief Executive Officer), il dt Francois Modesto, Giorgio Chiellini e Igor Tudor.

Non è chiaro chi sia a favore della permanenza della punta di Belgrado ma Campi ha svelato nei commenti: “Chi dà l’ok definitivo alle operazioni è Scanavino. Se i conti quadrano (entrate-uscite) non mette becco. Oggi non quadrano, quindi devi passare da lui”. Un disegno molto chiaro, dunque, che potrebbe portare la Vecchia Signora a tenersi clamorosamente stretto Vlahovic. Staremo a vedere.