Due rinforzi per Tudor: l’annuncio è ufficiale

I tifosi della Juventus possono iniziare ad esultare: doppio colpo per Tudor, arriva l’annuncio ufficiale in casa bianconera

Juventus-Parma, il grande appuntamento dell’estate bianconera, dista praticamente tre settimane. La Vecchia Signora è pronta a ripartire dopo un’annata complicata chiusa, comunque, con quarto posto e qualificazione alla prossima Champions League.

Il primo tassello della nuova Juve è rappresentato, ovviamente, da Igor Tudor. Il tecnico croato, subentrato a Thiago Motta, ha saputo conquistare i vertici di casa bianconera e tenersi stretta la panchina della Juventus: lui la base su cui comporre una squadra forte e competitiva, tanto in Serie A quanto in Europa. Nel frattempo a monopolizzare l’attenzione ci pensa il calciomercato.

Un’estate bollente, nella quale andrà sciolto il nodo Vlahovic che ormai non rientra più nei piani bianconeri e piace tantissimo al Milan di Allegri. Una doppia novità, però, è arrivata nelle scorse ore: l’annuncio farà felici i tifosi della Vecchia Signora.

Juve, che bomba: doppio ‘colpo’ ufficiale

Proprio riguardo al mercato e alle mosse che riguarderanno la Juventus di Igor Tudor. Una squadra che, dopo il recente arrivo di Jonathan David a zero dal Lille, attende l’innesto di profili negli altri reparti. Centrocampo ma, in primis, la difesa. E a tal proposito le parole del giornalista Massimo Caputi non lasciano dubbi sulla strategia della dirigenza bianconera.

Per Caputi, infatti, la Juve si ritroverà in ‘casa’ due rinforzi di grande spessore che saranno sicuramente fondamentali per Tudor nel corso della stagione che sta per cominciare. A ‘Radio Bianconera’ il giornalista si è sbilanciato: “In difesa, in effetti, servirebbe il difensore di piede mancino che manca. Tudor, però, con il pieno recupero di Bremer avrà un nuovo ‘acquisto’ a disposizione. Avere o non avere a disposizione il brasiliano fa tutta la differenza del mondo”. Focus, poi, sulla mediana. E per Caputi un’altra certezza della nuova Juventus si chiama Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, arrivato un anno fa per oltre 50 milioni di euro, non ha reso secondo le aspettative finendo spesso e volentieri in discussione sia con Thiago Motta che con Tudor in panchina.

Oggi la grande chance per cercare un rilancio necessario, tanto per la sua carriera quanto per l’enorme investimento fatto dalla dirigenza juventina. “Si tratta di un giocatore forte, ha fatto bene all’Atalanta e in patria. Penso che le seconde stagioni siano le migliori, anche se non abbiamo la certezza. La scorsa stagione è stata travagliata per lui come per tutti, ha sofferto il passaggio. Può essere. Penso possa essere un giocatore migliore”, ha concluso il giornalista sportivo.