Offerta italiana per Koopmeiners: plusvalenza Juve

Il centrocampista olandese, atteso al riscatto dopo la scorsa deludente stagione, potrebbe cambiare aria: c’è l’offerta monstre

In casa Juventus sono ormai settimane che, ancor prima di parlare di nuovi arrivi, si sta discutendo dell’immediato futuro di tutti quei giocatori (la maggior parte dei quali arrivati proprio con lo scorso mercato estivo) che hanno deluso nell’annata segnata dall’esonero anticipato di Thiago Motta e conclusa con l’allontanamento di Cristiano Giuntoli dopo solo due anni di collaborazione coi bianconeri.

In attesa di conoscere il destino di Dusan Vlahovic, al centro di una vera e propria telenovela di mercato, di Timothy Weah (che avrebbe rifiutato un’offerta del Nottingham Forest qualche settimana fa), e di Nico Gonzalez, che potrebbe finire in ottica Inter dopo l’apparente fallimento della trattativa Lookman con l’Atalanta, anche il destino di Teun Koopmeiners è oggetto di discussione tra i tifosi bianconeri, a dir poco delusi dal rendimento del calciatore lo scorso anno.

Arrivato a Torino dopo un’estenuante trattativa tra le parti, l’ex AZ Alkmaar è costato la bellezza di 58,4 milioni, con l’aggiunta di oltre 2 milioni di euro di bonus che potrebbero finire presto nelle casse del club bergamasco protagonista della cessione.

Ovviamente, dopo una stagione come quella appena trascorsa, risulta difficile ipotizzare una partenza dell’olandese senza che questa non generi una minusvalenza a bilancio che la ‘Vecchia Signora‘ proprio non potrebbe permettersi. In tanti si stanno dunque giocoforza dichiarando convinti che il prossimo sarà l’anno del riscatto per ‘Koop‘, che a Torino ha mostrato solo piccoli bagliori del suo valore una volta arrivato Igor Tudor in panchina. Ma forse c’è un’altra via. Non necessariamente sgradita a Damien Comolli, il nuovo DG bianconero.

Assalto a Koopmeiners: il ‘vecchio’ rivale ci prova

Dopo aver tentato senza successo di ingaggiare il romanista Angeliño prima del Mondiale per Club, ed aver corteggiato qualche pupillo lasciato ad Appiano Gentile dopo il suo addio all’Inter di due mesi esatti fa, Simone Inzaghi ha convinto Theo Hernandez a trasferirsi all’Al Hilal. Dopo tante battaglie nei numerosi derby di Milano giocati nelle ultime stagioni, il tecnico piacentino ha fatto breccia nell’animo dell’ex avversario, che ha lasciato i rossoneri per provare la nuova avventura saudita.

Allo stesso modo l’ex mister della Beneamata vorrebbe pescare dall’altra rivale dei nerazzurri, la Juve, per rinforzare la propria linea mediana. Proprio Koopmeiners sarebbe profilo gradito ad Inzaghi, che ha dato mandato alla sua dirigenza per mettere sul piatto un’offerta da 45-50 milioni che incontrerebbe, almeno in termini di bilancio, i favori della dirigenza bianconera.

In attesa di conoscere la risposta della Juve, il calciatore riflette: ovviamente non sarebbe un problema l’aspetto economico, sebbene resti da valutare quello motivazionale nel trasferirsi in un campionato extra-europeo con minore visibilità.