Juve rifiutata: ha già scelto il prossimo club

Non arrivano buone notizie per la società bianconera: no secco, la Juventus è stata scartata dal big, ecco perchè

Poco più di due settimane e la Juventus di Igor Tudor affronterà il Parma nell’esordio stagionale in Serie A all’Allianz Stadium. La Vecchia Signora è parallelamente molto attenta anche a quelle che saranno le mosse, presenti e future, riguardanti il calciomercato estivo.

Dopo aver riscattato Kalulu dal Milan e Conceicao dal Porto la dirigenza bianconera si è concentrata sull’attacco, reparto che a conti fatti rischia ancora parecchi cambiamenti. L’addio virtualmente annunciato di Dusan Vlahovic ha contestualmente aperto alla firma di Jonathan David che, inevitabilmente, sarà il fulcro centrale del nuovo attacco bianconero. Il nazionale canadese come perno della Juve che sta nascendo, mentre si valutano pure altre entrate.

A centrocampo Tudor sta già provando il rilancio di Koopmeiners mentre per Douglas Luiz, dopo una sola stagione a Torino, si attende l’offerta giusta: club di Premier e non solo restano alla finestra. Recentemente per quel che riguarda invece la retroguardia sono giunte novità tutt’altro che conforanti per Tudor e la Vecchia Signora: i tifosi della Juve non saranno felici.

Altro che Juve: ecco la sua prossima squadra

‘Elnacional.cat’ nelle scorse ore ha chiarito una situazione che, di fatto, potrebbe assumere il sapore della beffa per la Vecchia Signora. Perché la Juventus, che da settimane insegue diversi profili per rinforzare la retroguardia di Tudor che presto riabbraccerà a tempo pieno Gleison Bremer, rischia di veder saltare uno dei grandi sogni estivi di Comolli.

Si parla di Andreas Christensen, nazionale danese accostato non solo ai bianconeri ma anche a Inter e Milan negli ultimi mesi. Un profilo che piace moltissimo alla dirigenza juventina sempre a caccia di nomi di un certo calibro per potenziare la retroguardia. Secondo il quotidiano, particolarmente vicino alle vicende di casa Barcellona, la società catalana potrebbe però alla fine tenersi stretto il difensore classe ’96. Christensen, arrivato dal Chelsea tre anni fa, nonostante la folta concorrenza in difesa e le sirene su un possibile addio ai blaugrana, alla fine sembrerebbe aver deciso di rimanere al Barcellona.

Flick non ha ancora preso una decisione definitiva sulla sua posizione anche se pare sempre più probabile – anche per motivi personali – che rimanga a Barcellona. Con Araujo che potrebbe salutare nel mese di agosto (anche lui è stato accostato alla Vecchia Signora) per il difensore cresciuto nelle giovanili del Brondby si prospetta la permanenza al Barcellona.

Anche se il contratto, ad oggi, recita scadenza 30 giugno 2026: Christensen guadagna 4,3 milioni di euro all’anno. Nonostante un’annata difficile nella quale ha giocato poco a causa dei tanti infortuni (solo 6 presenze e 259′ in campo) il centrale ha intenzione di provare a conquistarsi un posto da titolare agli ordini di Flick. E non è da escludere che, alla fine, ciò possa davvero succedere.