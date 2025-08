La Juve lo ‘regala’ a Conte: assist clamoroso

Dalla Juventus al Napoli, Conte può sorridere: la svolta di calciomercato che arriva grazie ai bianconeri

Il gioco di intrecci di mercato e di campo continua a vedere protagoniste di un duello a distanza la Juventus e il Napoli. I bianconeri, se vogliono pensare in grande e tornare a lottare per lo scudetto, devono naturalmente fare la corsa sui campioni d’Italia, che nonostante un precampionato finora piuttosto complicato si presentano come i favoriti per la stagione che va a iniziare, grazie a un mercato di alto profilo.

Per il momento, non si può dire lo stesso dalle parti di Torino, dove ci sono state finora numerose complicazioni. E’ evidente, comunque, che la Juventus dovrà cercare in qualche modo di sbloccare la situazione, per mettere le mani sui rinforzi giusti, quelli che possano portare la squadra a essere davvero competitiva per il vertice.

Nell’ultimo mese di mercato aperto, ancora diversi gli sviluppi che possono spostare gli equilibri. Attenzione a come le mosse da una parte possano finire per incidere in maniera importante e addirittura decisiva dall’altra, con la Juventus che può regalare un assist insperato proprio al Napoli del grande ex Conte.

Napoli su Adeyemi, accade grazie alla Juventus e a Sancho

La svolta imprevista potrebbe riguardare Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund che il Napoli aveva seguito con grandissimo interesse alcuni mesi fa. E che potrebbe tornare eleggibile a sorpresa per i partenopei grazie a quanto sta accadendo tra la Juventus e Jadon Sancho.

A spiegare il particolare intreccio, è il giornalista Rai Ciro Venerato, che alla ‘Domenica Sportiva’ ha illustrato questo scenario: “La Juventus ha mollato Sancho, se l’inglese tornasse al Borussia Dortmund Adeyemi potrebbe convincersi ad andare via e ripenserebbe al Napoli. Al momento, non ci risulta però che gli azzurri abbiano un ritorno di fiamma”.

E’ chiaro, comunque, che in questa fase di mercato determinate piste possono eventualmente riaccendersi in un attimo. Dal punto di vista degli azzurri, molto dipenderà da altri sviluppi in casa propria: l’acquisto di un laterale sinistro in più rispetto a un esterno offensivo, il destino di Raspadori e così via. Decisioni che spetteranno a Conte, alla luce del modo in cui vorrà far giocare effettivamente la sua squadra in questa nuova stagione: confermerà lo schieramento dello scorso anno o attuerà delle varianti?