Affare sull’asse Inter-Juve: la decisione è stata presa

Affare di calciomercato tra Inter e Juventus, ci siamo: la decisione definitiva è arrivata, non ci sono più dubbi

Il derby d’Italia è sempre uno dei motivi di interesse principali nel mondo del calcio, sia quando le due squadre si ritrovano in campo, sia quando sono impegnate in schermaglie a distanza, mercato incluso. L’asse tra Inter e Juventus, tra rivalità e sinergie improvvise, non passa mai inosservato.

In questa estate, le due società sono accomunate dalla volontà di rinforzarsi per tornare a vincere, essendo reduci entrambe da una annata senza successi. Anche se partendo da presupposti diversi. L’Inter ha concluso malamente il ciclo Inzaghi, pur essendo arrivata a lottare fino in fondo per tutti i traguardi, mentre l’annata della Juventus è stata tutta in salita e solo la qualificazione in Champions League in extremis ha evitato che si trattasse di un vero e proprio fallimento.

Nonostante un precampionato finora assai poco brillante, il Napoli campione d’Italia appare favorito e nerazzurri e bianconeri devono rispondere, avendo le potenzialità per contendere agli azzurri il primato. Ma sia ad Appiano Gentile che alla Continassa, per adesso il mercato non decolla. Potrebbe esserci un affare tra le due e in merito è arrivato il verdetto che sa di definitivo.

Inter, mollato Nico Gonzalez: ecco il motivo

L’Inter è lanciata nell’inseguimento a Lookman, tra le alternative possibili era stato fatto il nome di Nico Gonzalez. Ma a quanto pare, i nerazzurri si sarebbero tirati indietro dalla corsa all’argentino.

Secondo ‘Sky Sport’, il motivo starebbe nelle valutazioni della dirigenza nerazzurra. Per adesso Lookman è l’obiettivo numero uno senza se e senza ma, non ci sono piani B o C. Si farà di tutto per prendere il nigeriano e solamente se la trattativa dovesse naufragare definitivamente si penserebbe a recuperare altrove un altro attaccante.

In quel senso, però, l’Inter sarebbe orientata a cercare all’estero. Vale a dire profili come Nkunku o Garnacho. Niente da fare per quanto riguarda giocatori stranieri che militano o hanno militato in Serie A, ma anche profili come Federico Chiesa. L’Inter, Lookman a parte, sarebbe interessata a cercare qualcosa di diverso, per darsi una scossa e trovare risorse nuove. Vedremo come andrà a finire e se davvero i vice campioni d’Italia concretizzeranno l’inseguimento all’attaccante dell’Atalanta, che è arrivato al muro contro muro finale con la sua società.