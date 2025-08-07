DIRETTA | Calciomercato Juventus, rivoluzione in difesa. Vlahovic-Milan, si tratta: le news del 7 agosto

Diretta Calciomercato Juventus, ecco le notizie più importanti delle trattative dei bianconeri. Da Douglas Luiz e Vlahovic. La situazione

Dalle scelte in difesa all’arrivo di Hjulmand: la Juventus è nella piena fase del suo mercato e sta cercando di chiudere il maggior numero di trattative possibili nello spazio di poche ore. Ecco tutte le news di oggi, giovedì 7 agosto.

10:10 – Ci sarebbe anche il Newcastle su Vlahovic. L’attaccante serbo sarebbe entrato nel mirino della squadra inglese che perderà Isak nel corso di questa sessione di mercato.

08:42 – Il Milan ha deciso di andare forte su Hojlund dello United, ormai un esubero, ma non perde di vista Vlahovic. La Juve si potrebbe accontentare, secondo La Gazzetta dello Sport, di 20 milioni di euro per l’attaccante.

08:20 – Il Nottingham ha convinto Douglas Luiz con un contratto quinquennale. Il giocatore, nei prossimi giorni, è atteso in Inghilterra.

08:10 – Rivoluzione in difesa: secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, solamente cinque dietro sono sicuri di rimanere: Kalulu, Bremer, Gatti, Cabal e Cambiaso. Per il resto si ascolteranno offerte.