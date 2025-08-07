Vlahovic al Milan con lo scambio: Tudor ha scelto la contropartita

Calciomercato Juventus, Vlahovic al Milan con lo scambio: i bianconeri hanno scelto la contropartita tecnica. Ecco come si chiude l’affare

Le ultime notizie attorno a Dusan Vlahovic parlano di un Milan sempre interessato ma anche di un Newcastle che potrebbe tornare alla carica nelle prossime ore per il calciatore. Qui trovate tutte le news in diretta della giornata.

Sì, i bianconeri d’Oltremanica perderanno Isak, ormai vicino all’addio, e stanno sondando il terreno. Certo, i rossoneri di Allegri – che vogliono anche Hojlund per un affare che si dovrebbe aggirare intorno ai 34 milioni di euro – sono in vantaggio, anche perché, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, i contatti tra il nuovo allenatore della squadra lombarda e l’attaccante serbo della Juventus ci sono ancora in queste ore. Arrivare a dama non sarà semplicissimo per due motivi: il primo, quello principale, è che la Juve non scende dalla valutazione di 20-25 milioni di euro. L’altro invece è tutto legato attorno alla contropartita tecnica che Tudor vorrebbe nella sua squadra per mandare via il serbo.

Calciomercato Juventus: Saelemaekers per Vlahovic. Risposta già arrivata

Tudor vorrebbe un esterno e avrebbe chiesto alla società di fare pressione per Saelemakers. Vlahovic al Milan, l’ex Roma, invece, a Torino. Niente Thiaw e nemmeno Bennacer e nemmeno Adli, in poche parole. C’è un solo nome che potrebbe far andare in porto, in poco tempo, l’operazione.

Ma Allegri, almeno per ora, non vuole sentire parlare di una partenza del centrocampista belga che tanto bene ha fatto lo scorso anno con Ranieri nella Capitale e che sembra immediatamente entrato nei meccanismi rossoneri. Quindi siamo in una fase di stallo, una di quelle difficili da sbloccare se non in un modo: quello che Tare si presenti a Torino con la cifra richiesta e chiudere l’affare, anche perché, a quanto pare, con Vlahovic un accordo sarebbe già stato trovato.