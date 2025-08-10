Scambio e soldi: offerta choc per Bremer

Il futuro del centrale brasiliano, out per tutta la scorsa stagione, potrebbe essere in bilico: la proposta sul tavolo è pazzesca

In una stagione complicata ed a tratti anche parecchio deludente come quella passata non può non aver avuto un peso significativo l’assenza di Gleison Bremer. L’infortunio al ginocchio rimediato dal nazionale brasiliano lo scorso autunno ha di fatto lasciato la Juventus senza il suo leader più importante e carismatico al centro della difesa.

Un’assenza che si è fatta sentire parecchio, in termini numerici. La retroguardia, a fine campionato, ha segnato 35 reti subite. E per come era cominciata, con la porta di Di Gregorio praticamente sempre imbattuta, sono risultati troppi per pensare di lottare per lo Scudetto. A questo punto la Juve ha atteso pazientemente il ritorno dell’ex Torino, provando a tamponare l’assenza di Bremer con i vari Kelly e Veiga. Oggi, Bremer è un pilastro fondamentale ma le sue qualità sono ben note ben oltre Torino e la Serie A. Al punto che c’è una big europea che, dall’Inghilterra, starebbe valutando una clamorosa offerta alla dirigenza bianconera.

Si tratta del Chelsea che nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con il gravissimo infortunio di Levi Colwill che con grande sfortuna, in allenamento, ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore ed è stato già operato chirurgicamente. Diversi i mesi di stop, un’annata compromessa ancor prima di cominciare: una tegola tremenda per Maresca che dopo aver conquistato il Mondiale per Club dovrà fare a meno del 22enne inglese per probabilmente quasi tutta la stagione.

Scambio per Bremer: offerta folle del Chelsea

Da qui la necessità di correre ai ripari prima che la sessione estiva di calciomercato chiuda definitivamente i battenti. E Bremer, in tal senso, sarebbe semplicemente perfetto per l’idea di calcio che ha in mente Enzo Maresca. La Juve, dal suo punto di vista, ritiene chiaramente Bremer incedibile, con l’esperto difensore che ha rinnovato un anno fa fino al 30 giugno 2029.

Ma, si sa, nel mercato tutto può cambiare improvvisamente davanti alla proposta giusta. E se i ‘Blues’ dovessero effettivamente fare un’offerta irrinunciabile, anche la dirigenza bianconera inizierebbe a pensarci. Da Londra potrebbe arrivare il via libera per uno scambio, più un ricco conguaglio cash, pur di portare subito Bremer al Chelsea. La pedina di scambio che gli inglesi avrebbero in mente di inserire nell’affare approfittando di un recente e conclamato interesse della Juventus, è Andrey Santos.

Il centrocampista di Rio de Janeiro, 21 anni, è considerato il perfetto sostituto di Douglas Luiz che pare destinato a ritornare in Premier dopo appena un anno. Davanti ad un’ipotesi del genere, al momento solo un suggestivo scenario, tutto potrebbe cambiare: i tifosi della Juventus sono avvisati.