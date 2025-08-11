Lascia la Juve per il Milan: non è Vlahovic

Il club rossonero potrebbe chiudere un affare inaspettato con la ‘Vecchia Signora’: non si tratta del discusso bomber serbo

Sono ormai settimane, forse mesi, che le cronache di mercato riferiscono aggiornamenti più o meno definiti sulla situazione di Dusan Vlahovic, il bomber serbo che, complice uno stipendio assolutamente fuori budget per la Juve, è stato di fatto messo alla porta dalla ‘Vecchia Signora‘.

Nonostante qualche timido e nemmeno troppo convinto tentativo di trovare una soluzione per spalmare il ricchissimo ingaggio annuo (12 milioni di euro) che lo slavo percepisce da luglio 2024 – e che continuerà ad incassare fino alla prevista scadenza del contratto, il 30 giugno del 2026 – in vista di un’ipotetica permanenza alla Continassa, l’ex Fiorentina non ha mai convinto del tutto né la precedente dirigenza, né quella attuale.

Per non parlare di Thiago Motta e del suo successore Tudor, che spesso e volentieri hanno rinunciato al giocatore nelle loro formazioni di partenza. Nella difficoltà di trovare un club disposto a versare nelle casse bianconere quanto richiesto dalla Juve per evitare una sanguinosa minusvalenza a bilancio, il club piemontese rischia seriamente di dover svendere la sua risorsa prima che sia troppo tardi. Che, tradotto, significherebbe arrivare a giugno 2026 con l’attaccante libero di accasarsi altrove a costo zero non portando nemmeno un euro nelle casse societarie.

In questo scenario si è fatta concreta l’ipotesi che il serbo possa restare in Italia, accettando una delle destinazioni ancora possibili considerando le esigenze delle squadre potenzialmente interessate al suo cartellino. Il Milan di Massimiliano Allegri è diventato, negli ultimi tempi, una destinazione abbastanza concreta, sebbene al momento non ci sia alcun accordo sul prezzo dell’ipotetico clamoroso trasferimento.

Lo stesso Milan, come suggerito da un giornalista esperto di mercato, potrebbe attingere alla rosa bianconera per un altro profilo in uscita. Uno di cui il tecnico croato e il suo staff tecnico possono fare a meno senza strapparsi i capelli.

Torna da Allegri: colpo low cost per il Milan

Dopo diverse stagioni – già inframmezzate da un paio di avventure in prestito – in cui il difensore era stato impiegato col contagocce, Daniele Rugani si è trasferito in prestito all’Ajax per la stagione 2024/25. Rientrato alla base giusto in tempo per essere aggregato alla rosa bianconera per la partecipazione al Mondiale per Club, il nativo di Lucca non ha brillato nell’unica apparizione in campo nella kermesse americana.

Già considerato un esubero tecnico dal precedente allenatore nonché dallo stesso Cristiano Giuntoli, il difensore non rientra nemmeno nei piani della nuova dirigenza juventina. Né tantomeno in quelli di Tudor.

Da qui l’idea, lanciata dal giornalista Graziano Carugo Campi su X, di un possibile colpo low cost per il club meneghino. Intenzionato a battagliare con l’Inter per il cartellino di Giovanni Leoni (che però non lascerebbe Parma per meno di 35 milioni) e già orfano di Malick Thiaw appena ceduto al Newcastle, il ‘Diavolo’ potrebbe consolarsi col colpo low cost dai rivali. Considerando l’età dell’ex Empoli e la situazione contrattuale (scadenza giugno 2026 anche per lui), Rugani potrebbe verosimilmente lasciare Torino per non più di 3 milioni.