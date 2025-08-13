Dalla Juve se ne va in Spagna: cifra fissata

La partenza da Torino si fa sempre più probabile: addio Juventus, il suo futuro potrebbe essere in Spagna

Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo e la dirigenza di casa Juventus sta già pianificando le prossime mosse. Si continua a sperare nel ritorno di Kolo Muani strettamente legato alle partenze. Proprio sul fronte addii qualcosa di grosso si sta già muovendo.

Si fanno strada diverse possibilità in casa bianconera per quel che concerne le cessioni. Il club piemontese deve risolvere il prima possibile la questione Dusan Vlahovic, sotto contratto fino al 30 giugno 2026 e ormai fuori dai piani della Vecchia Signora. Una Juve che aspetta l’eventuale proposta del Milan, verosimilmente negli ultimi giorni di agosto, mentre i rossoneri sono presi maggiormente da Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United. Sono giorni caldi anche per quel che concerne Douglas Luiz, pronto a tornare in Premier League. Il talento brasiliano, dopo un unico disastroso anno a Torino, è chiamato a fare le valigie per cercare fortuna nuovamente nel calcio inglese.

Il Nottingham Forest ci sta provando anche se, al momento, non c’è ancora intesa tra le parti: il tempo,tuttavia, stringe. C’è un altro contesto che richiama da vicino il calcio spagnolo ed un club in particolare, ma non solo. Uno dei gioielli di Tudor è sempre più vicino a lasciare la Torino bianconera ed in tal senso la rivelazione arrivata poche ore fa non lascia spazio a dubbi.

Bye bye Juve, ci siamo: ecco l’offerta

Inizia a muoversi qualcosa in difesa. La Juventus sembrerebbe, infatti, in procinto di salutare uno dei suoi talenti per il quale da qualche settimana a questa parte si sta parlando di cessione. Si tratta di Facundo Gonzalez, centrale classe 2003 reduce da un’ottima annata in prestito al Feyenoord.

Per il 22enne uruguagio, come riportato dai media spagnoli, sembrerebbe esservi il forte interesse dell’Espanyol. La Vecchia Signora valuta il ragazzo 6-7 milioni di euro: la pista spagnola, però, non è la sola in ballo in questo momento. In Serie A il Genoa è interessato al giovane centrale e lo ha messo in cima alla lista delle sue preferenze, a maggior ragione dopo la cessione di De Winter al Milan.

La Juve continua a valutare le diverse proposte che sono arrivate fino a questo momento, compresa quella dell’Espanyol, ma il difensore sudamericano ha già detto di sì al Genoa. Servirà attendere per capire effettivamente quale sarà la sua prossima destinazione: pochi giorni e l’addio alla Juventus diventerà realtà.