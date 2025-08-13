Nuovo scambio con la Juve: la Roma ci ha preso gusto

Resta caldo l’asse tra il club capitolino e quello bianconero: il nuovo affare potrebbe prevedere l’inserimento a sorpresa di un’altra pedina

Ancora molto attive sul mercato perché bisognose di completare le rispettive rose con altri colpi, Roma e Juve potrebbero incrociare le loro strade proprio in vista del rettilineo finale della sessione estiva di scambi.

Al momento gli sforzi del club giallorosso sono concentrati sull’acquisto di almeno un esterno d’attacco, per migliorare la pericolosità offensiva tanto cara a mister Gasperini, che ha più volte ribadito – anche in recenti interviste – quanto sia importante avere delle bocche di fuoco di un certo livello da schierare al cospetto degli avversari.

Parallelamente la società capitolina non trascura il centrocampo, settore nevralgico nelle idee tattiche dell’allenatore di Grugliasco, col DS Massara che da tempo starebbe flirtando con un giocatore della Juve che, come ogni estate, è sempre accreditato come risorsa utile in scambi di mercato finalizzati ad altri acquisti.

Il profilo che piace da matti al club giallorosso risponde al nome di Weston McKennie, l’americano ex Schalke 04 particolarmente gradito a Gasp per la sua duttilità e la sua intelligenza calcistica. In prima battuta il DS Massara ha provato a ‘tentare’ la Juve inserendo nell’affare il cartellino di Bryan Cristante, già oggetto delle attenzioni bianconere nello scorso mercato di gennaio, ma la trattativa non è decollata. Ecco allora materializzarsi il piano B.

Asse Roma-Juve, il difensore sul piatto: la situazione

Le ultime indiscrezioni di mercato riferiscono della decisione del club giallorosso di proporre alla ‘Vecchia Signora‘ uno scambio (condito da una parte cash da destinare ai bianconeri) che coinvolga lo statunitense e un difensore evidentemente fuori dal progetto tecnico di Gasperini.

Consapevole che la Juve, con lo stop dettato dal Chelsea per un ipotetico rinnovo del prestito di Renato Veiga, è a caccia di almeno un difensore centrale da acquistare entro il 1 settembre, avrebbe messo sul piatto lo spagnolo Mario Hermoso, reduce da una stagione di scarso impiego e di infortuni nella doppia parentesi Roma (fino a gennaio) – Bayer Leverkusen (nella seconda parte della scorsa annata).

La risposta da parte dei vertici bianconeri non si sarebbe fatta attendere: l’idea partorita nelle stanze di Trigoria non entusiasma affatto né il tecnico Igor Tudor né lo staff dirigenziale dei piemontesi. Ci vorrà insomma ben altro per convincere la Juve a privarsi del suo jolly. A meno che, magari coi soldi della cessione di Evan Ndicka (corteggiatissimo in queste ore dal Neom, club della Saudi Pro League), la Roma non metta sul piatto un’offerta di solo cash per il pittoresco calciatore juventino.