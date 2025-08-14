Scambio con Garnacho e addio Juve: c’è già l’accordo

Il futuro di Alejandro Garnacho potrebbe incidere sulle scelte di casa Juve: scambio pazzesco e addio ai bianconeri

In casa Juventus può cambiare tutto improvvisamente per quel che riguarda le prossime strategie. La dirigenza bianconera è al lavoro per completare la rosa di Igor Tudor e, a tal proposito, non arrivano buone notizie. Di mezzo il Manchester United, Alejandro Garnacho e non solo: i tifosi bianconeri sono con il fiato sospeso.

Non è un mistero che in questo momento, a dieci giorni esatti dall’esordio stagionale in Serie A contro il Parma, la Vecchia Signora abbia ancora tanto da dire in questa calda estate. Non tanto in campo, visto che manca ormai solo l’amichevole con l’Atalanta prima del match contro i gialloblù ma in sede di mercato. L’arrivo di un nuovo attaccante rimane di importanza prioritaria. Nonostante la firma di Jonathan David, ad oggi apparso ancora alla ricerca della migliore condizione atletica, è evidente come nella gestione delle entrate pesi il nodo chiamato Dusan Vlahovic.

La punta serba, a meno di un anno dalla scadenza contrattuale con la Vecchia Signora, ha decisamente rotto gli indugi. Se non arriverà una proposta adeguata e gradita al calciatore, il rischio è quello di ritrovarsi sul groppone il pesantissimo stipendio da 12 milioni di euro a stagione, l’ultimo in veste bianconera. Il Milan è alla finestra anche se in questo momento la priorità assoluta per Tare e Furlani si chiama Rasmus Hojlund.

In attesa di capire se e come si sbloccherà l’affare per il 22enne danese – in quel caso per Vlahovic l’opzione rossonere svanirebbe definitivamente – la Juve deve anche cercare una nuova sistemazione a Douglas Luiz, bocciato da Tudor e che pesa parecchio a bilancio.

Scambio e Juve distrutta: scambio in Premier

Intanto, dall’Inghilterra arrivano voci poco confortanti con uno poco rassicuranti che coinvolgono il Manchester United, Alejandro Garnacho (ormai scaricato da Amorim) ma anche Chelsea e Juventus. A riferire la clamorosa indiscrezione il portale britannico ‘TeamTalk’.

Secondo quanto viene riferito, infatti, Garnacho avrebbe ormai già da diverso tempo un accordo di massima con i ‘Blues’ per passare alla corte di Maresca. Un affare, al momento, bloccato dalla valutazione del cartellino dell’argentino per il quale i ‘Red Devils’ sono inchiodati sui 50-60 milioni. D’altro canto la dirigenza del Chelsea sembrerebbe propensa a mettere sul piatto 35 milioni di euro più una contropartita. Tra le tante, oltre a Jackson, Nkunku e Disasi è spuntato anche Renato Veiga. Il 22enne portoghese, che ha vissuto gli ultimi sei mesi in prestito alla Juventus, nell’ultima settimana è tornato come nome caldo per potenziare la difesa di Tudor.

Un possibile ritorno che, tuttavia, potrebbe sfumare ancor prima di prendere forma. Se United e Chelsea trovassero la quadra e Amorim accettasse il difensore lusitano, per la Juventus non ci sarebbe più nulla. Veiga con i bianconeri ha racimolato 13 presenze, con anche 1 assist vincente all’attivo: staremo a vedere.