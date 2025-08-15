Arriva al Milan a gennaio: colpo dalla Juve

La nuova strategia della dirigenza rossonera ha del clamoroso: dalla Juve al ‘Diavolo’ ma solo nel mese di gennaio, ecco il big

In casa bianconera si lavora a quella che sarà l’ultima amichevole estiva per i ragazzi di Igor Tudor. Poi, la settimana successiva, la prima di Serie A all’Allianz Stadium contro il Parma. E chi ben comincia, come si suol dire, è a metà dell’opera. Il tecnico croato vuole, in tal senso, partire a razzo.

Perché questa Juventus non può ripetere l’annata deludente nella quale l’ex allenatore dell’Olympique Marsiglia è succeduto a Thiago Motta. Nel frattempo il calciomercato dovrà dare le dovute risposte per completare una rosa, ad oggi, con ancora qualche lacuna. Nel frattempo è giunta poche ore fa una rivelazione pazzesca che da vicino riguarda proprio la Vecchia Signora e i rivali di sempre.

Il mercato del Milan, tra presente e futuro, potrebbe intrecciarsi con le decisioni che nelle ultime settimane ha preso la dirigenza della Juventus. E così nel mese di gennaio, alla riapertura della sessione invernale di calciomercato, la dirigenza di Via Aldo Rossi potrebbe approfittarne con un colpo da applausi. Tare sta apparecchiando uno scenario straordinario che potrebbe spingere il ‘Diavolo’ nella corsa Scudetto.

Dalla Juve al Milan, colpo stellare a gennaio: ecco come

Lo scrittore Graziano Carugo Campi, su ‘X’, ha parlato come di consueto di calciomercato ed in particolar modo inquesto caso soprattutto di Milan e di una strategia sottotraccia che i vertici rossoneri potrebbero effettivamente portare avanti, con buona pace della Juventus.

Si parla di Dusan Vlahovic, sempre Dusan Vlahovic che da settimane affolla i pensieri di Igli Tare che, oggi, pare maggiormente orientato su Rasmus Hojlund. La punta è in uscita dal Manchester United, i rossoneri devono solo convincere l’ex punta dell’Atalanta a lasciare i ‘Red Devils’: anche dal punto di vista economico è chiaro che al Milan convenga. Tra ingaggio e cartellino – il prestito oneroso di Hojlund costerebbe solo una manciata di milioni, in attesa di un eventuale riscatto tra un anno – il danese viene oggi preferito.

Ma Vlahovic resta un obiettivo del Milan, per il presente ma anche per il futuro. E proprio Carugo Campi a parlarne specificando, di fatto, la possibilità che il Milan rimandi l’assalto a stagione in corso, proprio in vista di gennaio. “Il Milan è pronto ad aspettare anche gennaio per Vlahovic, facendo pagare alla Juventus i primi sei mesi di stipendio, visto e considerato che sarà la seconda parte di stagione ad essere decisiva per la classifica dei rossoneri. Da qui all’anno nuovo, tanto può cambiare”. Il che – del resto – fa il paio con la volontà dei rossoneri di approfondire la questione Hojlund a stretto giro di posta: che il dossier Vlahovic possa essere valutato solo nel medio periodo?