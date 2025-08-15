Juventus, non solo Kolo Muani: svolta UFFICIALE per il nuovo 9

Il mercato della Juventus ha lasciato diversi vuoti da colmare all’interno dell’organico a disposizione di Igor Tudor. E non rimane molto tempo.

Ad Igor Tudor resta soltanto l’ultima amichevole pre-campionato, contro l’Atalanta del connazionale Ivan Juric, per comprendete appieno quale Juventus andrà ad esordire in campionato contro il Parma il 24 agosto prossimo all’Allianz Stadium. Orario d’inizio: 20.45.

Il tecnico bianconero non può che fare ‘buon viso a cattivo gioco’ in riferimento alle operazioni di mercato fin qui portate a termine dalla Juventus. Sa meglio di qualunque altro quanto siano complesse le operazioni in uscita che dovrebbero liberare posti per nuovi ingressi.

Ed allora si sta ingegnando a ridisegnare una Juventus che includa anche i profili che non possono, o non vogliono, lasciare la società bianconera. Se per Teun Koopmeiners non vi è mai stato dubbio alcuno sull’opportunità di offrirgli una seconda possibilità, per Dusan Vlahovic, Douglas Luiz e Nico Gonzalez si tratterebbe comunque di una forzatura.

Il nome alternativo per l’attacco bianconero

La batteria di attaccanti a disposizione di Igor Tudor è la priorità per il direttore generale, Damien Comolli. Che parta o meno Dusan Vlahovic accanto al nuovo arrivato, Jonathan David, il tecnico croato vuole un altro attaccante di qualità.

Il dirigente francese punta dritto al ritorno di Kolo Muani ma la società bianconera valuta anche alternative qualora le richieste del PSG suonino ancora come troppo onerose per le già depauperate casse bianconere.

Ed in caso di mancato ritorno di Kolo Muani su quale nome potrebbe orientarsi la Juventus? Un’idea precisa sembra averla Sisal.it che indica un profilo che la scorsa estate sembrava ad un passo dalla nuova Juventus di Thiago Motta: Joshua Zirkzee.

Meno di un anno dopo di quella Juventus non è rimasto nulla ma la stima nei confronti del classe 2001 del Manchester United pare essere rimasta intatta al punto che la nota Agenzia di scommesse quota il suo approdo alla Continassa 3.50.

Almeno per quanto attiene il fronte offensivo la Juventus, però, sembra avere le idee chiare. Kolo Muani è la prima scelta. A confermato anche le ultime novità di mercato provenienti da Sky Sport che parlano di una Juventus che sta accelerando per l’attaccante francese.

Damien Comolli intende chiudere la trattativa in tempi brevi. Un’operazione da 65 milioni di euro: prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Qualcosa inizia a muoversi anche in casa Juventus.