Scambio saltato e addio Juve: vola in Turchia

La società bianconera ed il suo direttore generale, Damien Comolli, sono sempre alla ricerca della soluzione che possa sbloccare il mercato.

Passano i giorni ed in ottica mercato della Juventus non si ascoltano, o si leggono, altro che ipotesi che oscillano continuamente tra il possibile e perfino avvicinandosi al probabile. Il probabile, però, non si trasforma mai in una chiusura.

Le ultime sulla società bianconera riferiscono di un Damien Comolli fermamente intenzionato a chiudere la trattativa con il PSG per il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juventus, indipendentemente dalla cessione, o meno di, Dusan Vlahovic.

L’operazione Kolo Muani permetterebbe di mettere in sicurezza il reparto avanzato ma di certo non completerebbe le operazioni indispensabili per rendere davvero competitivo l’organico da mettere poi a disposizione di Igor Tudor.

Dopo il fondamentale recupero di Gleison Bremer al centro della difesa, il tecnico croato ha chiesto un altro difensore da affiancare al brasiliano e a Kalulu.

Renato Veiga resterà solo un sogno?

La Juventus è una società che non intende assumersi eccessivi rischi in sede di mercato. Vuole puntare su alcuni giocatori che hanno già mostrato, in maglia bianconera, qualità e carattere. E così per Randal Kolo Muani per l’attacco, è così per Renato Veiga per la difesa.

Il difensore portoghese, classe 2003, è rientrato alla casa madre del Chelsea pronto, però, ad emigrare nuovamente. Renato Veiga sembrava destinato al Manchester United all’interno di un’operazione che avrebbe portato Alejandro Garnacho a Londra, da Enzo Maresca. La trattativa sembra essersi arenata e per il difensore dei Blues si è fatto sotto il Galatasaray.

Lo riferisce Fotomac specificando come i campioni di Turchia avrebbero già sondato il terreno per comprendere la fattibilità dell’operazione. La Juventus sa che il difensore portoghese tornerebbe volentieri alla Continassa ma c’è il Chelsea da convincere con un’offerta economica adeguata.

Occorre vendere per acquistare, anche perché le casse della Juventus hanno già ‘dato’ tanto dall’inizio della sessione estiva tra riscatti ed onerosi impegni presi nella scorse sessioni di mercato. Gli errori passati si scontano ancora oggi. Tutti.