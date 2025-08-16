DIRETTA | Calciomercato Juventus, si chiude per Kolo Muani: Douglas Luiz in Premier – Le news del 16 agosto

Giornata potenzialmente decisiva per le mosse dei bianconeri che continuano a tenere vivo il doppio canale entrate-uscite. La situazione

Con la trattativa per Randal Kolo Muani a un passo dal traguardo, la Juventus punta a sbloccare anche la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest. In giornata sono attesi nuovi colloqui per definire l’operazione: le parti sono sempre più vicine. Per quanto riguarda gli esterni, Comolli continua a vigilare per Molina: non è escluso che l’argentino rientri nell’operazione Nico Gonzalez, benché una vera e propria trattativa non sia ancora cominciata. A centrocampo il sogno resta sempre Hjulmand anche se lo Sporting CP continua a fare muro. Segui con noi tutte le trattative di giornata:

09:00 – Chiesa lancia una frecciata alla vecchia gestione tecnica della Juventus: “Sono arrivato al Liverpool in condizioni difficili perché non mi sono allenato con la Juve (dopo essere stato messo fuori rosa, ndr). A distanza di un anno mi tolgo delle soddisfazioni”.

08:15 – Tuttosport informa come a settembre sia previsto un nuovo aumento di Capitale per la Juventus: possibile l’ingresso nel CDA bianconero di Chiellini e Ardoino, quest’ultimo CEO di Tether.