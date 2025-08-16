Il pilastro della Juve in serie B: l’infortunio cambia il mercato bianconero

Un addio che i tifosi della Juventus proprio non si aspettavano: l’infortunio è più grave del previsto, vola in Serie B

Il capitolo cessioni in casa Juventus da qui a fine mese sarà cruciale. Il club bianconero deve sfoltire la rosa e in tal senso i nomi sono sempre i soliti. Da Douglas Luiz, avvicinato da Everton e Newcastle ma per il quale ancora non arrivano novità concrete, fino a Dusan Vlahovic.

La punta serba è finita sotto contestazione dopo la recente amichevole vinta contro la Juventus Next Gen nella quale Vlahovic è ancora tornato al gol. Nulla da fare, un rapporto ormai rotto e che difficilmente potrà essere recuperato, a maggior ragione vista la scadenza contrattuale ferma al 30 giugno 2026. Intanto i bianconeri sono sempre più vicino al ritorno di Kolo Muani che, non rientrando tra le priorità del PSG per l’immediato futuro, potrebbe firmare in prestito oneroso con riscatto fissato alla prossima estate.

Uno scenario altamente plausibile. Nel frattempo nelle scorse ore è arrivata una novità inaspettata che riguarda uno dei leader dello spogliatoio bianconero. A sorpresa l’addio in casa Juventus, il big è chiamato alla firma dopo il gravissimo infortunio: e così, dopo tanti anni a Torino, il suo futuro potrebbe chiamarsi Serie B.

Dalla Juve alla B: colpo pazzesco

Dalla Juventus alla Serie B: non sarà il primo né l’ultimo caso. Ma intanto il Palermo nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con il grave infortunio del suo portiere Alfred Gomis che ha rimediato nel match contro il Manchester City la frattura del radio del braccio destro.

Una tegola che potrebbe costare uno stop di oltre due mesi. Ecco perché Mattia Perin, secondo quanto riferisce l’edizione palermitana di ‘Repubblica’, sarebbe il nome ideale per la squadra allenata da Pippo Inzaghi. L’arrivo di Bardi della Reggiana non può bastare all’ex attaccante del Milan che nel giro di pochi giorni potrebbe ritrovarsi a dire grazie alla Vecchia Signora. Secondo le ultime indiscrezioni vi sarebbero già stati dei contatti tra la dirigenza rosanero e l’entourage del portiere di Latina.

Perin, a 32 anni e con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, potrebbe andar via per giocare di più: con Di Gregorio davanti a sé è Torino è decisamente improbabile ambire ad un ruolo da protagonista. Già nel recente passato l’estremo difensore capitolino aveva manifestato la voglia di tornare protagonista in altre realtà. Oggi, con il Sassuolo che pure pensava a Perin e che ha invece messo sotto contratto Arijanet Muric dell’Ipswich Town, per la società siciliana potrebbe arrivare un concreto via libera alle trattative.