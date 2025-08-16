La Juve non aspetta più: addio Inter

Il club bianconero ha preso un’importante decisione in sede di mercato: così il gioiello dirà addio all’Inter

Una settimana esatta e la Juventus tornerà in campo per giocare la prima giornata di campionato, di scena all’Allianz Stadium, contro il Parma. Igor Tudor nel frattempo attende novità dal calciomercato estivo, una sessione che a conti fatti di cose nuove ne ha regalate all’allenatore croato. Ma non così tante.

La questione cessioni è inevitabilmente al centro dell’attenzione della dirigenza bianconera. La Juventus ha queste due settimane a disposizione per sfoltire la rosa e gli esuberi, in tal senso, non mancano affatto. Anzi. La situazione più spinosa si chiama Dusan Vlahovic, sedotto dal Milan rimasto però spaventato dai costi dell’eventuale operazione per portarlo alla corte di Max Allegri. I 12 milioni di euro nell’ultimo anno di contratto che lo lega alla Vecchia Signora (scadenza 30 giugno 2026, per la precisione) in realtà spaventano pure la dirigenza piemontese che ha già puntato sul sostituto del serbo – Jonathan Davide – ed è ormai finito in disparte e spesso e volentieri bersagliato pure dai tifosi bianconeri.

L’ultima settimana di mercato sarà verosimilmente decisiva per capire quale sarà la prossima destinazione di Vlahovic: non è del tutto da escludere la clamorosa ipotesi di una permanenza, magari fino a gennaio. Nel frattempo c’è un altro esubero, nella stessa sezione del campo, che potrebbe fare le valigie e lasciare molto presto la Torino bianconera. La proposta è in arrivo: l’intreccio con l’Inter di Chivu vede i nerazzurri a mani vuote, ecco perché.

Bye bye Juve, ecco l’offerta: Inter ko

Una manciata di giorni e la Juventus potrebbe dire addio ad uno dei suoi big, arrivato appena un anno fa a Torino. Non parliamo di Douglas Luiz, atteso dal ritorno sempre più probabile in Premier League. Ma non in tempi brevi. La Juventus avrebbe preso infatti una decisione forte: via libera alla partenza di Nico Gonzalez.

L’attaccante argentino ha collezionato 38 presenze nella sua prima ed unica (probabilmente ultima) stagione a Torino. I bianconeri non sono convinti dal rendimento dell’ala sudamericana che, come riferito da ‘Transferfeed.com’, nell’anno del Mondiale vuole giocare con maggiore continuità. E visto che la Vecchia Signora sta provando a spingere per Sancho, la partenza di Nico Gonzalez aprirebbe ancor di più all’attaccante di proprietà del Manchester United. Secondo quanto riferito il Leeds avrebbe intenzione di provare a prendere Nico Gonzalez nelle prossime settimane, con un’offerta importante che coprirebbe parte delle spese sostenute un anno fa quando Giuntoli lo strappò alla Fiorentina.

L’Inter si ritroverebbe clamorosamente beffata e con un obiettivo di mercato in meno da sognare. Negli ultimi tempi, infatti, la dirigenza di Viale della Liberazione è andata a caccia di un rinforzo in attacco: aveva pensato proprio al gioiello di Tudor per rinforzare la rosa di Chivu ma Marotta non si è mai fatto avanti concretamente. Così l’argentino, con ogni probabilità, si trasferirà in Premier League. È solo questione di tempo: la Juventus e Nico Gonzalez sono pronti a salutarsi definitivamente.