La Juve ha scelto l’erede di Douglas Luiz: 40 milioni

Curioso intreccio di mercato per il club bianconero, che in un sol colpo si potrebbe liberare del brasiliano ingaggiando il sostituto: è un ex compagno

È passato un anno, è cambiata la principale figura dirigenziale di riferimento e c’è anche un altro allenatore, ma il mercato della Juve sta seguendo lo stesso iter temporale di 12 mesi fa. Tradotto: i grandi colpi, quelli che ad oggi potrebbero essere messi a segno cedendo gli esuberi tecnici accompagnati gentilmente alla porta da settimane, arriveranno nelle battute finali della sessione estiva di scambi.

La differenza del modus operandi di Damien Comolli rispetto a quello del predecessore Cristiano Giuntoli è proprio nella diversa disponibilità economica: un anno fa la Juve di questi tempi stava tentando di convincere l’Atalanta e la Fiorentina a cedere rispettivamente Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez, ma la questione non riguardava nello specifico l’impossibilità di offrire certe cifre. Che poi infatti furono solo leggermente limate, chiudendo entrambi gli affari.

Oggi agosto 2025 invece, la ‘Vecchia Signora‘ non può ancora affondare il colpo sui profili desiderati finché non procede alla vendita di Dusan Vlahovic, dello stesso Nico e di Douglas Luiz, identificati come i profili sacrificabili per poi operare in entrata.

Di fatto le già avvenute partenze di Samuel Mbangula e di Timothy Weah sono servite a finanziare l’ottimo colpo Jonathan David, ma se ora si vuole riprendere Kolo Muani e trovare nel frattempo almeno un centrocampista di un certo lignaggio, alcuni giocatori devono portare nelle casse svariati milioni coi loro auspicati addii.

Nuovo colpo dall’Aston Villa: servono 40 milioni

Proprio attorno al discusso centrocampista ex Aston Villa – presentatosi oltretutto con 4 giorni di ritardo al ritiro della Continassa e senza avvertire il club – ruota il possibile grande colpo in mediana.

Lo stesso club di Birmingham, improvvisamente risucchiata nel pericolo di superamento dei limiti imposti dalla Football Association per il Fair Play Finanziario, avrebbe necessità di vendere una pedina importante entro il prossimo 1 settembre.

Tale profilo sarebbe stato individuato, rivela il portale ‘Juvefc.com‘, in Youri Tielemans, brillante centrocampista belga ex Leicester. Finito anche nel mirino del Fenerbahce di José Mourinho, il calciatore è seguito con grande interesse anche dalla Juve. Che metterebbe volentieri sul piatto i 40 milioni chiesti dai Villans per il suo cartellino, a patto di rientrare, per lo meno parzialmente, dall’investimento fatto nel luglio 2024 per Douglas Luiz.

I tentativi fatti finora da Comolli e soci di trovare una sistemazione gradita al brasiliano ma anche alle casse della società piemontese si sono però rilevati infruttuosi. C’è ancora tempo, insegna lo scorso anno…