Non solo Kolo Muani, Comolli scatenato: nuovo attaccante in casa Juve

La Juventus punta un nuovo attaccante che potrebbe arrivare insieme a Kolo Muani: scenario clamoroso

Mentre si attende l’esordio stagionale contro il Parma, in casa Juventus a tenere alta l’attenzione è evidentemente il calciomercato. Un’estate fatta di novità ma alcune grosse potrebbero, a sorpresa, arrivare tra pochi giorni. Kolo Muani e non solo: Comolli è pronto a stupire.

Non è un mistero che in casa bianconera la priorità sia quella di rinforzare l’attacco. Praticamente fatta per il ritorno di Randal Kolo Muani che da settimane, in seguito al ritorno al PSG dopo il Mondiale per Club vissuto in maglia bianconera, non ha altre opzioni in mente se non tornare a giocare alla corte di Tudor. Una Juventus che con anche Jonathan David ha in mano un attacco importante e che potrebbe fare impazzire di gioia i suoi tifosi nei prossimi giorni. Perché indipendentemente dall’affare Kolo Muani, la Juve pensa all’ennesima operazione importante in attacco.

Molto, però, dipenderà da Dusan Vlahovic e da come si concluderà la telenovela legata all’addio del 25enne di Belgrado. La Juventus spinge per l’addio, il serbo non vuole rinunciare ai 12 milioni di euro previsti dal suo contratto fino all’estate 2026. Nel mezzo il Milan, che ci pensa ma resta distante, evidentemente più intrigato dall’opzione Hojlund che in questo momento costerebbe molto meno ai rossoneri, nonostante Allegri straveda per Vlahovic.

Juve, torna anche lui: bomber last minute

A due settimane esatte dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato resta dunque da sciogliere il nodo Vlahovic, legato all’arrivo di un nuovo centravanti. E la Vecchia Signora vuole una nuova punta oltre a Kolo Muani e Jonathan David vuole regalarla a Tudor: il nome è clamoroso.

Si parla di Joshua Zirkzee, reduce da una stagione fatta di alti e bassi al Manchester United. L’attaccante di Schiedam rimane sotto contratto con i ‘Red Devils’ fino al 2029 che nel frattempo hanno preso Benjamin Sesko per 76 milioni di euro dal Lipsia. Un investimento che dice tanto sull’importanza della punta slovena per Amorim. In attesa di capire come finirà la trattativa col Milan per Hojlund che rischia di fare ancora più panchina a Manchester, pure Zirkzee potrebbe salutare nelle ultime ore di agosto. La Juventus avrebbe già scelto la formula, nell’eventualità.

Prestito con diritto di riscatto, per un’operazione che potrebbe avere il via libera a prescindere dalla questione Vlahovic. Prima del passaggio all’Old Trafford un anno fa l’olandese era stato accostato con forza proprio alla Juve ma soprattutto al Milan. Ora il ritorno in Italia, con addosso la maglia bianconera, è molto più di un’idea. Bisognerà attendere gli ultimi giorni di mercato, per un’occasione che farebbe felice Tudor e i tifosi della Juventus.