Svolta UFFICIALE e addio Juve: Conte completa il reparto

Il Napoli di Antonio Conte è stato il protagonista assoluto della sessione estiva di calciomercato ma la parola fine non è stata ancora scritta.
Chissà cosa avrà pensato Antonio Conte nel momento in cui Romelu Lukaku si è accasciato a terra a causa di un infortunio di natura muscolare. Sicuramente rabbia, dal momento che mancano pochi giorni all’esordio in campionato con il tricolore appuntato sul petto.
Inutile sottolineare quanto Romelu Lukaku sia fondamentale per il gioco del Napoli. Ora non resta che attendere l’esito degli esami per conoscere gli eventuali tempi di recupero per il problema al quadricipite della gamba sinistra.
A quel punto Antonio Conte ed il direttore sportivo partenopeo, Giovanni Manna, valuteranno il da farsi ed eventualmente convenire di compiere un nuovo intervento sul mercato in ottica attaccanti.
Il giornalista Rai, Paolo Paganini, ha lanciato un’indiscrezione sul nome del possibile nuovo attaccante del Napoli. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.
Può arrivare al Napoli e salutare la Juventus
Ipotesi, nulla più ma Romelu Lukaku, è bene ribadirlo, è profilo di primissimo piano per la compagine partenopea per cui occorrerà fare le opportune valutazioni.
Secondo Paolo Paganini: “Il Napoli potrebbe valutare anche un investimento su una prima-seconda punta che su un esterno puro, alla luce dell’infortunio dell’attaccante belga Romelu Lukaku. A me risulta che ci sono stati dei contatti con l’entourage di Zirkzee, che è una punta di ruolo.”.
Ipotesi suggestiva che ci riporta alla scorsa estate quando Joshua Zirkzee sembrava ad un passo dal raggiungere il suo maestro Thiago Motta alla Juventus. Anche in questa sessione estiva il nome del talentuoso attaccante orange è stato accostato ai bianconeri nel caso in cui la società bianconera non fosse riuscita a chiudere l’acquisto di Randal Kolo Muani.
Ora l’ipotesi Napoli di Antonio Conte. Facile immaginare come il tecnico salentino speri che il suo gigante belga ritorni al più presto disponibile. Il Napoli è atteso da una stagione in cui dovrà fare ancora meglio dell’annata passata. Quella del quarto scudetto azzurro. Ma la prossima metterà in campo anche una Champions League da onorare al meglio.