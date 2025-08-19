La Juve lo frega ai Friedkin: colpaccio dal City

Il club bianconero è in piena corsa per l’acquisto di uno dei gioielli di Guardiola: la concorrenza dell’Everton non spaventa il DG Comolli

Si pensa in grande. Si pianificano acquisti da mille e una notte per stare al passo coi giganti d’Europa, e per tornare ad essere competitivi in quella Champions che, in due delle ultime tre edizioni, ha visto una squadra italiana, l’Inter, arrivare in finale ma senza riuscire mai a spuntarla. Un po’ come fece proprio la ‘Vecchia Signora’ sotto la guida del primo Max Allegri.

Protagonista di un mercato ancora incompleto (come del resto accadde lo scorso anno, quando i grandi colpi arrivarono tutti negli ultimi 10 giorni di contrattazioni), la Juve si è però tolta la soddisfazione di battere l’agguerrita concorrenza europea grazie all’arrivo di Jonathan David, il succoso ex parametro zero che era stato messo nel mirino da tutti i top club del Vecchio Continente.

In attesa che gli ultimi assalti finali per almeno un paio di titolari che dovranno essere aggiunti alla rosa di Igor Tudor vengano corroborati dai tanti milioni che la dirigenza si aspetta di incassare dalle partenze di Douglas Luiz e Nico Gonzalez (per non parlare dell’auspicata cessione di Dusan Vlahovic, al momento però lontana), il DG Damien Comolli, come anticipato, pensa in grande.

Dall’Inghilterra – nello specifico dal portale esperto di mercato ‘Tbrfootball.com’ – arriva un’indiscrezione che la dice lunga sulle intenzioni del sodalizio piemontese per il prossimo futuro. In agenda è stato cerchiato in rosso uno dei talenti più cristallini del Manchester City di Pep Guardiola.

La Juve fa sul serio per il gioiello del City: Friedkin al palo

Stiamo parlando di un calciatore che, ancora 19enne, ha mandato in panchina un certo Kyle Walker, uno dei veterani dei Citizens, sin dalle prime giornate dello scorso anno. Un ragazzo che il club britannico ha fatto crescere nel proprio settore giovanile facendogli letteralmente bruciare le tappe.

Stiamo parlando di Rico Lewis, una sorta di moderna versione di Dani Alves – o di Yan Couto, se parliamo di talenti già passati in quel di Manchester – su cui il tecnico catalano sta puntando con decisione sin dalla scorsa stagione.

Forte di un contratto in scadenza a giugno 2028, il calciatore non fa parte di quella schiera di profili che il City vorrebbe vendere. Ma nemmeno Juliàn Alvarez un anno fa o James McAtee quest’estate, lo erano. Eppure a fronte di offerte di un certo tipo sono stati ceduti. Anche per dare respiro alle casse societarie.

Come riferito dal sito inglese, su Lewis insiste l’interesse di club inglesi come Aston Villa, Brighton, Tottenham, Nottingham Forest ed Everton, mentre nella schiera delle società estere disposte a partecipare ad un’ipotetica asta ci sarebbero Atletico Madrid, Bayern Monaco e, per l’appunto, la Juve.

La società torinese non ha paura di lottare a suon di milioni per il talento inglese, sul quale il nuovo Everton della famiglia Friedikin sembrava in vantaggio. Il proprietario della Roma non aveva però fatto i conti con le velleità della ‘Vecchia Signora’…