Triplo addio Juve, tesoretto per Comolli: affari in chiusura

La Juve si concentra sulle uscite: spunta un tesoretto da urlo per i bianconeri, ecco chi dirà addio nei prossimi giorni

Agosto si avvicina al momento più caldo dell’anno, gli ultimi giorni di calciomercato estivo che serviranno alle big per ultimare le mosse finali. Tra queste in primo piano vi è chiaramente la Juventus di Tudor che ha già definito i prossimi addii dalla Continassa.

È assolutamente evidente e chiaro come, in casa Juventus, la priorità in questo momento siano le tante cessioni che Damien Comolli e Francois Modesto, rispettivamente dg e dt della Vecchia Signora, stanno programmando. Una Juve la cui rosa è ad oggi evidentemente troppo folta, carica di profili che non rientrano più nei piani di Igor Tudor. Se non si venderà facendo spazio nello scacchiere del tecnico croato difficilmente sarà ipotizzabile dedicarsi ai nuovi colpi. E così sono diversi i nomi che prima o tardi faranno le valigie per salutare Torino. A sorpresa potrebbe non esservi Dusan Vlahovic per il quale la situazione è ad oggi semplicemente bloccata.

Niente rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026, uno stipendio da 12 milioni che per la dirigenza bianconera è una vera e propria mazzata. E poi c’è il Milan, lontano, sullo sfondo che guarda tanto al 25enne di Belgrado quanto a Rasmus Hojlund, da giorni molto vicino a vestire la maglia rossonera. Il serbo rischia di rimanere almeno fino al mese di gennaio. Comolli ha in tasca, invece, tre nomi che con una certa urgenza diranno addio e serviranno a fare immediatamente cassa: denaro fresco da reinvestire entro fine mese: ecco di chi si tratta.

Tris di addii: Juve, si chiude in sette giorni

Il primissimo a partire dovrebbe essere Douglas Luiz, a mani basse il flop della scorsa sessione estiva di calciomercato. Approdato a Torino in un’operazione complessiva di poco superiore ai 50 milioni di euro, il brasiliano non è riuscito a integrarsi al meglio in bianconero anche a causa di problemi personali.

In questo caso il Nottingham Forest sembrerebbe pronto a sferrare l’assalto decisivo, dopo mesi di corteggiamenti e contatti continui con l’entourage dell’ex Aston Villa. Entro una settimana, oltre a Douglas Luiz, dovrà dire addio anche Nicolò Savona. Il forte esterno 22enne piace molto ad Atalanta e Roma che potrebbero registrare l’affondo decisivo per portarlo via da Torino.

Infine attenzione massima pure sull’argentino Nico Gonzalez, diviso tra West Ham, Arabia Saudita e, soprattutto, Atletico Madrid. Per l’argentino la permanenza non è un’opzione e la Juve vuole venderlo anche per poi dare l’accelerata definitiva per il ritorno di Kolo Muani a Torino. Ma non solo. I prossimi colpi, oltre al francese, passeranno da questi addii.