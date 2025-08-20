Colpaccio Juve: 50 milioni alla Roma

La dirigenza bianconera sogna un colpo da sogno per la fine del mese: dalla Roma alla Juventus per 50 milioni

Col passare dei giorni ci si avvicina alla chiusura del calciomercato estivo e la Juventus di Igor Tudor resta tra le squadre maggiormente attive per le ultime operazioni da portare a termine, tra entrate e uscite. A tal proposito, a sorpresa, la strada della Vecchia Signora potrebbe incrociarsi con quella della Roma. Ma andiamo con ordine.

In casa bianconera stanno venendo a galla dei nodi che già nei prossimi giorni potrebbero tramutarsi in operazioni concrete. Dusan Vlahovic, ad esempio, dopo il forte accostamento alla Milano rossonera sembra rientrato tra le papabili opzioni di casa Napoli. Gli azzurri, visto il grave infortunio occorso a Lukaku, potrebbero anche tentare un approccio last minute per il 25enne di Belgrado. Allo stesso modo è ormai in dirittura d’arrivo il ritorno nella Torino bianconera di Randal Kolo Muani che, ad oggi, non è ancora ufficialmente (di nuovo) un calciatore della Juventus.

C’è poi il centrocampo a ‘preoccupare’ la dirigenza juventina. Damien Comolli deve risolvere il prima possibile la questione Douglas Luiz che, ad oggi, non rientra nei piani di Tudor. Il centrocampista brasiliano è reduce da un’unica e amara stagione nella Torino bianconera: per lui il ritorno in Premier League, entro fine mese, è l’unica opzione al momento percorribile. Il Nottingham Forest rimane alla finestra. Proprio in previsione della sostituzione dell’ex Aston Villa la dirigenza bianconera starebbe valutando un nuovo colpo in quella zona del campo: da qui la clamorosa ipotesi che porta nella Capitale, sponda giallorossa.

Dalla Roma alla Juve: idea last minute

Caccia ad un centrocampista al photofinish. Il calciomercato estivo chiuderà il 1 settembre e in casa bianconera si cerca un grande centrocampista che possa giocarsi il posto con Locatelli, Koopmeiners e Thuram. La soluzione, almeno in teoria potrebbe arrivare dalla Roma di Gasperini.

Pare infatti, secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Asromalive.it’, che la dirigenza abbia chiesto informazioni riguardanti Manu Koné alla dirigenza della Roma. Il giocatore piace però tantissimo pure all’Inter e rimane sul taccuino di Marotta se le condizioni economiche dovessero cambiare da qui a pochi giorni. Al momento la valutazione fatta dalla dirigenza giallorossa è però decisamente proibitiva.

Si parla di 50 milioni di euro per l’ex Borussia Monchengladbach che è stato uno dei nomi più chiacchierati del mercato giallorosso in uscita. Koné, nella sua prima stagione con la maglia della Roma, ha collezionato 34 presenze in Serie A con 2 gol e 1 assist vincente.