Favore della Juve all’Inter, è tutto vero: cessione in queste ore

Un addio alla Juventus ha dei risvolti interessanti e può finire con l’agevolare l’Inter, sviluppi a sorpresa nel rush finale di mercato

Sprint finale della sessione di trasferimenti, con molte squadre ancora impegnate in diversi affari da portare a compimento per raggiungere gli obiettivi prefissati e accontentare le richieste degli allenatori. Tra le compagini che maggiormente dovranno darsi da fare, soprattutto la Juventus e l’Inter, fino a questo momento bloccate per diversi motivi e che hanno messo a segno soltanto pochi affari, dovendo recuperare ora il terreno perduto.

Per i bianconeri, a fare da freno c’è stato il tema delle cessioni, che sono avvenute fino a questo momento piuttosto a rilento. Ora, però, potrebbero esserci i presupposti, finalmente, per liberarsi degli esuberi e poter così acquistare i rinforzi desiderati. L’Inter invece si è spesa nelle trattative per Lookman e Koné, non andate a buon fine, e adesso deve cambiare obiettivi.

Le necessità delle due squadre in qualche modo vanno a collimare. E proprio per questo, un addio alla Juventus può favorire l’Inter, in uno strano intreccio del derby d’Italia a distanza, che vedrà bianconeri e nerazzurri in campo per cercare di sottrarre lo scettro del primato al Napoli, come prime antagoniste designate.

Juventus, la cessione che libera l’arrivo di Solet all’Inter

L’Inter è alla ricerca di un difensore, che potrebbe arrivare anche senza la cessione eccellente di uno tra Pavard e Bisseck. Il nome caldo è tornato quello di Solet dell’Udinese, già seguito nei mesi scorsi con molto interesse.

Ebbene, la partenza del francese dal Friuli potrebbe avvenire anche grazie all’intervento della Juventus. Infatti, i bianconeri potrebbero aprire al prestito di Djalo all’Udinese. Se questo trasferimento avvenisse, il passaggio di Solet a Milano potrebbe essere accettato più serenamente. L’Inter attende sviluppi ed è pronta ad approfittarne. Intanto, monitorando anche altro tipo di rinforzi, come ad esempio quello del centrocampista, altrettanto prioritario per Chivu in questo momento, mentre pare esserci meno necessità di rivolgersi a un attaccante. La Juventus fa spazio in rosa e può mettere le mani su un attaccante, un centrocampista e un esterno di fascia, quanto meno, per completare la rosa secondo le richieste di Tudor. Il tempo stringe, adesso per tutti c’è da fare sul serio e non farsi scappare le ultime opportunità.