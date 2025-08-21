Ha già salutato i compagni: 35 milioni e svolta Vlahovic

Il futuro dell’attaccante serbo sotto la lente d’ingrandimento: ribaltone da 35 milioni, cambia tutto per Dusan Vlahovic

Dieci giorni alla fine del calciomercato ed in casa Juve lo scoglio da superare si chiama sempre Dusan Vlahovic. Il 25enne di Belgrado è da un po’ fuori dai piani di Tudor, nonostante nelle diverse amichevoli giocate il serbo sia sempre stato tra i migliori in campo.

Ma la Juve la su scelta l’ha fatta, acquistando Jonathan David. Senza contare come sia ormai in dirittura d’arrivo l’operazione Kolo Muani, con il ritorno del nazionale francese alla Continassa dato assolutamente per scontato. La Juve, d’altro canto, dovrà sciogliere il nodo Vlahovic prima di provare a trovare eventualmente ancora un colpo last minute per l’attacco del tecnico croato.

Nel frattempo nelle scorse ore si è fatto sempre più insistente un intreccio di mercato a distanza che può cambiare, di fatto, il futuro dello stesso Vlahovic. La rivelazione di mercato, che arriva direttamente dalla Spagna, ha del clamoroso: ecco cosa sta per succedere.

Ha chiesto la cessione: bomba Vlahovic, ecco cosa manca

José Ignacio Fernandez, giornalista di ‘ABC’, secondo quanto viene riferito da ‘Fichajes.net’ avrebbe riportato la chiara manifestazione da parte di Alexander Sorloth di voler lasciare l’Atletico Madrid. Proprio i ‘Colchoneros’, che sono tra i club interessati da un po’ di tempo a Dusan Vlahovic, potrebbero finire per dover sciogliere un nodo complicato in attacco.

La punta, dopo aver giocato appena 8′ contro l’Espanyol e aver visto entrare in campo prima Griezmann e poi Raspadori, è andata su tutte le furie. Il 29enne di Trondheim vuole andarsene il prima possibile da Madrid poiché non ha intenzione di rimanere un altro anno a fare la riserva. Una richiesta forte quella del norvegese alla quale, secondo il giornalista, l’Atletico Madrid avrebbe risposto in maniera perentoria. Se Sorloth vuole andarsene dovrà portare un’offerta da almeno 35 milioni di euro. Viene poi riferito come, in caso di effettiva cessione del bomber, il nome di Dusan Vlahovic sia a conti fatti una possibilità concreta per i ‘Colchoneros’.

Per Fernandez il giocatore “è estremamente arrabbiato” perché la sua avventura all’Atletico, iniziata un anno fa, non è assolutamente andata come previsto. Viene riferito come in caso di partenza del classe ’95 l’opzione Vlahovic potrebbe infiammarsi, con l’Atletico che punterebbe al prestito: andrebbe in tal senso risolta la questione contrattuale, visto che l’accordo con la Vecchia Signora scadrà il 30 giugno 2026. Per Sorloth si è parlato soprattutto di Premier League e Serie A.