Tris di club sul talento bianconero: la Juve lo cede in prestito

La Juventus pensa di cedere una delle sue gemme in prestito nelle ultime ore di agosto: c’è la fila, lo vogliono in tre

Mentre siamo ormai prossimo all’esordio stagionale in campionato per la prima di Serie A contro il Parma, in casa Juventus a monopolizzare l’attenzione – come spesso accade – è il calciomercato. Una sessione, quella estiva, che ha già visto tanti cambiamenti alla rosa di Igor Tudor.

Non è un mistero che la dirigenza bianconera guidata da Damien Comolli sia ad oggi tra le più attive, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Quella di Douglas Luiz, arrivata nelle scorse ore, ha dato respiro al club piemontese che già da settimane programmava l’addio del nazionale brasiliano, corpo estraneo nello scacchiere di Igor Tudor. Il Nottingham Forest, dopo settimane di trattative, alla fine ce l’ha fatta.

E Douglas Luiz torna dopo dodici mesi in Inghilterra. Ad ogni modo, la questione cessioni non è affatto conclusa. Anzi. Perché il dg Comolli è ancora in attesa di capire cosa ne sarà di Dusan Vlahovic. Il Milan, che per tanto tempo ha pensato alla firma del serbo, pare aver definitivamente dirottato le proprie attenzioni su Victor Boniface. E così il 25enne di Belgrado è in attesa di buone nuove, così come la Vecchia Signora che vorrebbe risparmiare i 12 milioni di ingaggio previsti da contratto nell’ultimo anno di Vlahovic a Torino.

In attesa di capire chi in mediana rimpiazzerà Douglas Luiz e in attacco l’eventuale partenza di Vlahovic, c’è un’altra cessione su cui i vertici bianconeri stanno lavorando. Un gioiello che potrebbe dunque salutare la Juventus nelle prossime ore per cercare fortuna altrove: c’è la fila per lui.

Via in prestito, scelta fatta: ecco chi lo vuole

Il tempo stringe e la Juventus sta valutando a come chiudere nel migliore dei modi l’estate. Comolli e Modesto nelle ultime ore sono pronte a salutare uno dei giovani talenti bianconeri.

Vasilije Adzic, trequartista classe 2006, arrivato a Torino un anno fa per 7 milioni di euro. Il giovane talento montenegrino, sotto contratto con la Vecchia Signora fino a metà 2029, è pronto a lasciare la Juve. Tre club di Serie A sarebbero pronte ad accoglierlo nei prossimi giorni.

Parma, Lecce e Verona sono interessate al ragazzo che a Torino rischia di trovare poco spazio: via alla partenza, verosimilmente in prestito secco, per giocare con continuità e confrontarsi da protagonista con la Serie A. Sono attese novità nelle prossime ore.